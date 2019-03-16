Pompeo'nun İsrail'deki üçlü görüşmeye katılımı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı’nın, Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan liderleri arasında 20 Mart’ta İsrail’in Kudüs kentinde gerçekleştirilecek olan üçlü görüşmeye katılacağını resmi olarak teyit ettiği haber verildi.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Pompeo’nun görüşmeye “Doğu Akdeniz bölgesinin karşılaştığı temel enerji ve güvenlik meselelerini ele almak için katılacağını” belirtti.

Açıklamada, Pompeo’nun İsrail ziyareti sırasında, kritik bölgesel meseleleri ele almak için İsrailli yetkililerle görüşmeler yapacağı da ifade edildi.

ABD BÜYÜKELÇİSİ PAZARTESİ ANASTASİADİS’E GÜVEN MEKTUBUNU SUNACAK

Bu arada Haravgi gazetesi, ABD’nin Kıbrıs’taki yeni Büyükelçisi Judith Gail Garber'ın, önümüzdeki Pazartesi günü saat 10.00’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e güven mektubunu sunacağını yazdı.

Garber’in atanmasının Amerikan Senatosu tarafından 2 Ocak’ta onaylandığını anımsatan gazete, yemin töreninin 1 Mart’ta ABD Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirildiğini ve Garber’in geçtiğimiz hafta Kıbrıs’a geldiğini ekledi.

LAKKOTRİPİS TEKSAS’TA BİR TOPLANTIYA KATILDI

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır ve İsrail enerji bakanlarının Amerika’nın Teksas eyaletinde bir toplantıya katıldıklarını ve bu dört ülkenin enerjiyle ilgili işbirliğinin önemine değindikleri ifade edildi.

Gazete, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Yorgos Stathakis’in, CERAWeek toplantısı çerçevesinde, Mısır, Güney Kıbrıs ve Yunanistan enerji bakanları ve aynı zamanda ABD Enerji Bakanlığı Müsteşarı Mark Menezes’le birlikte, petrol ve doğal gaz üreticisi olarak Güney Doğu Akdeniz’in perspektifleri konulu bir çalışma toplantısına katıldığını ifade etti.

Görüşmede, herkesin; EastMed boru hattı projesine olan desteğinin teyit edildiğini belirten gazete, dört ülke arasındaki iyi işbirliği ortamının bir kez daha tespit edildiğini de kaydetti.

Toplantı çerçevesinde dünya çapında bölgesel bir doğal gaz piyasası şekillendirilmesi için, dört ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesinin ele alındığını da kaydeden gazete, dört bakanın daha sonra CERAWeek toplantısı çalışmalarına katıldıklarını ve “Eastern Mediterranean Gas Renaissance” isimli, bir de panel düzenlediklerini kaydetti.

Gazete, bakanların bu panelde, hükümet yetkilileri ile enerji şirketlerinin yetkililerine, bölgedeki enerji gelişmeleri ile büyük altyapı çalışmalarını tanıtma fırsatı bulduklarını ekledi.