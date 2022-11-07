Purnara mülteci kampında yeni olay, tamamı çocuk 8 tutuklu

Purnara mülteci kampında Cumartesi akşamüstü yeniden olay çıktığı, yaralanmalar da meydana gelen olayla ilgili tamamı reşit olmayan 8 çocuğun, kavga etmek ve başka kişilere saldırmaktan tutuklandığı bildirildi.
Olay sırasında yaralananlar olduğunu, bazı yaralıların hastanede ayakta tedavi ve taburcu edildiğini de ekleyen Andreu, benzer olayları önlemek, en azından Purnara kampı dışına taşmasına engel olmak ve bölgede sakin Rumların güvenliğini sağlamak üzere kamp çevresinde görevli polis sayısının artırıldığını da belirtti.