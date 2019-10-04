Putin'den 1 ekim mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin; Kıbrıs sorununa adil, yaşayabilir ve kalıcı bir çözüm bulunması çabalarını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin sözde bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gönderdiği tebrik mesajına yer verdi.

Habere göre Putin, ülkesinin; Kıbrıs sorununa, tüm Ada nüfusunun ve Doğu Akdeniz bölgesindeki istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi yararına olacak, adil, kalıcı ve yaşayabilir bir çözüm bulunması çabalarına destek vermeye devam ettiğini ifade etti.

Putin mesajında, iki ülke arasındaki ilişkilerden de söz ederken iki ülkenin dostluk, kültürel ve manevi bağlarla birbirlerine bağlı olduklarını dile getirdi.

Putin ayrıca iki ülke arasındaki yapıcı diyaloğun ve iki halkın çıkarlarına hizmet eden çeşitli alanlardaki işbirliğinin daha da geliştirilmesinden söz etti.