Rapor hazırlığı

Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılma zamanının yaklaşmasının Güney Kıbrıs’ta “eskiden kalma” bir hareketliliğe sebep olduğu belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) Ocak ayında 6 ay uzatılan görev süresinin yenilenme zamanının yaklaştığını, bu durumun Rum hükümetinde “eskilerden kalma” bir hareketliliğe sebep olduğunu yazdılar.

Gazete, dünyada baş gösteren salgın sebebiyle gündeme gelmeyen Kıbrıs sorununun, UNFICYP’in görev süresinin bitimine yaklaşması sebebiyle yeniden gündeme gelmeye başladığını, Rum hükümetinin BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ülkeye yönelik girişimler gerçekleştirmekte olduğunu yazdı.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, UNFICYP’in görev süresinin uzatılması konusunu beş daimi üye ülkenin üçünün, Rusya, Çin ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla hali hazırda istişare ettiğini vurgulayan gazete, beş ülkenin Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerinin ise dışişleri bakanlığına davet edilerek görüşme yapıldığını vurguladı.

Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Andreas Mavroyannis’in ise New York’ta kendi temaslarını yapmakta olduğunu ifade eden gazete, UNFICYP’in görev süresinin uzatılması konusunun görüşülme tarihine daire henüz net bir bilgi olmadığını ancak bu görev süresinin 30 Haziran’dan önce uzatılmasının gerektiğini belirtti.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in konuya ilişkin açıklamada, “hiçbir şeyin kesin olmadığını, bu yüzden de görev süresinin uzatılması konusunda faaliyetlerinin bulunduğunu” söylediğini aktardı.

Hristodulidis, UNFICYP’in görev süresinin kesintiye uğramadan uzatılması yönündeki çabalar ve temasların başladığını sözlerine ekledi.

Öte yandan Rum BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mavroyannis New York’ta Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK’e yaptığı açıklamada, “geçtiğimiz Ocak ayında sarf edilen çabanın yinelenmesinin gerekeceği” görüşünü ortaya koydu.

Mavroyannis, “salgın sebebiyle basit bir teknik uzatma yapılacağını söyleyemeyeceklerini” belirtti.

Gazete, UNFICYP’in görev süresinin uzatılması konusunun Kıbrıs sorununun çözümünü de gündeme getireceğini ancak yakın zamanda herhangi bir gelişme de beklenmediğini iddia ederek Kıbrıs sorununun çözümü konusunun KKTC’de Ekim ayında yapılacak seçimlerden sonra gündeme gelmesinin beklendiğini vurguladı.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis açıklamasında, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine de değinerek, Korona virüs salgını öncesinde herkesin KKTC’deki seçimleri beklemekte olduğunu ve müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli altyapının Ekim ayına kadar oluşmasının mümkün görünmediğini söyledi.

Mavroyannis de Kıbrıs sorununa değinerek, KKTC’deki seçimlerin ardından “bir görüşme yoluyla yeni çabanın başlayabilmesi adına mevcut koşulların, bir derece de olsa oluşması için çaba sarf edilmesi gerektiğini” söyledi.

“En başından beridir mevcut planın bu şekilde olduğunu” vurgulayan Mavroyannis, “Olanlar ve çevrede gerçekleşenlerden bağımsız bir şekilde hareket edemeyeceklerini, zor zamanlar içerisinde bulunduklarını ve çok fazla sabır göstermeleri gerektiğini” sözlerine ekledi.

RUS BÜYÜKELÇİ DESTEĞİNİ YİNELEDİ

Öte yandan Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osatchy, ülkesinin Kıbrıs sorunu konusunda Güney Kıbrıs’a yönelik desteğini yineledi.

Habere göre Osatchy, Kıbrıs sorununun çözümü için daha çok çaba sarf edilmesi gerektiğini ve ülkesinin Türkiye’yle ilişkilerinin, Kıbrıs sorunu hakkındaki tutumunu etkilemediğini belirterek “bu zor problemin çözümünde Kıbrıs halkının çabalarını destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Osatchy, Türkiye’yle çok da kolay olmayan ikili ilişkileri bulunduğunu ancak bu ilişkinin Kıbrıs sorunu hakkındaki görüşlerini etkilemediğini vurgularken Türkiye’yle şu anda Libya ve Suriye konularında görüş ayrılıklarının bulunduğunu da sözlerine ekledi.