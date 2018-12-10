"Referans şartları için zaman yetersiz"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrungalos, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un referans şartlarını yıl sonuna kadar hazırlayabilmesi için yeterli zaman olmadığı iddiasında bulundular.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, referans şartlarının yılbaşı öncesinde hazır olmasının mümkün olmadığı görüşünü paylaştıklarını belirterek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrungalos’un konuya ilişkin açıklamalarına geniş yer verdiler.

Alithia gazetesi “Yetişemeyiz – Lefkoşa ve Atina, Lute’un Ziyaretine Az Bir Zaman Kala Referans Şartlarında Noel’e Kadar Anlaşma Olmasını Mümkün Görmüyorlar – Yetişemeyiz, Türkiye’nin Tezleri Eksik” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, referans şartlarında uzlaşıya varılabilmesi için yeterli zaman ve doğru koşulların mevcut olmadığı görüşünü paylaştıklarını yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in dün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Lute’un adaya ziyareti sırasında iki buçuk gün gibi kısıtlı bir zaman sahip olmasından ziyade Lute’un Ankara temaslarının gerçekleşmemiş, bunun sonucunda da Türkiye’nin şartlarının masada yerini almamış olmasını gösterdiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında, Lute’un Türkiye’de temaslarda bulunup Türkiye’nin tezlerini görmediği bir ortamda müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik iyi bir hazırlık yapılmasının mümkün olmayacağını iddia etti.

“Gerekli isteğe sahip olması durumunda Kıbrıs sorununu çözüme götürebilecek ülke olan Türkiye’nin tezleri bilinmeden nasıl iyi bir hazırlık yapılabileceği” sorusunu dile getiren Anastasiadis, “Söylenmesi gereken ne varsa Sayın Lute’a söylenecek” şeklinde konuştu.

KATRUNGALOS: “ZAMAN YOK”

Öte yandan, çarşamba günü Lute’la görüşecek olan Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrungalos, referans şartlarının hazırlanabilmesi için gerekli hazırlığın yapılmadığını ifade etti.

Habere göre Katrungalos, haftalık “Greek News” gazetesine yaptığı açıklamada, “Yıl sonuna kadar bir anlaşmaya varılabilmesi için yeterli zaman olmadığı görülüyor” şeklinde konuştu.

Yeni müzakere sürecinin hazırlığının iyi yapılmasını istediklerini ve bu konuda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını iddia eden Katrungalos, “Aralık ayının sonuna kadar referans şartlarının oluşturulması iyin zamanın yeterli olduğunu zannetmiyorum” ifadesini kullandı.

Katrungalos, “yeniden birleşmiş Kıbrıs için belirlenecek herhangi bir güvenlik sisteminin, BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına dayanması gerektiğini” de belirterek “garantörlük sisteminin kalkması ve işgal askerlerinin adadan ayrılmasının gerektiği tezinin değişmez tezleri olarak kalmaya devam edeceğini” de vurguladı.

“Taraflar arasında, sürecin daha iyi hazırlanması adına, gayrı resmi temaslar için daha çok çaba harcanması daha iyi olurdu” vurgusu yapan Katrungalos, yakın zamanda Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın zamanda görüşmelerinin söz konusu olduğunu belirterek “Bu görüşmede bu konuları ele alsalardı iyi olurdu” şeklinde konuştu.

Gazete haberinin devamında ise Lute’un bu seferki ziyaretinde eli boş gelmeyeceği, referans şartları ve yol haritasına ilişkin yazılı öneriler içeren belgeyle geleceği iddiasını da yineledi.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini “Sonraki Gün Zor Bir Gün – Lute’un Gelişi Kıbrıs Sorununda Yeni Bir Müzakere İçin Yeterli Değilmiş Gibi Gözüküyor – İyi Hazırlık Talep Ediyorlar – Partiler Kıbrıs Sorunundaki Gelişmelerden Endişeli” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından okuyucusuna yansıttı.

Anastasiadis ve Katrungalos’un açıklamalarına geniş yer veren gazete, Rum siyasi partilerinin de dün konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak duydukları endişeleri dile getirdiklerini aktardı.

Habere göre AKEL’den yapılan açıklamada, Kıbrıs sorununa iki devlet veya konfederasyon çözümüne ilişkin fikirlerin gündemden tamamen çıkarılması gerektiği vurgulanarak sorunun tek çözümünün iki toplumlu iki kesimli federasyon olabileceği vurgusu yapıldı.

DİKO adına açıklamada bulunan Atos Andoniadis, günümüzde ne yazık ki Kıbrıs sorununa, 2004 yılı referandumunda gönderilen mesajdan çok uzak olan, iki devlet ve konfederasyon kavramlarının girdiğini savundu ve o dönemin başkanı Tasos Papadopulos’un referandum mesajı ve mücadelesiyle milli egemenliğin, adaletin, tarihin ve saygınlığın savunulması gerektiğini ifade etti.

KS EDEK AP Milletvekili Dimitris Papadakis, bölgede yaşanan gelişmelerin Kıbrıs sorununda izlenen politikanın yeniden değerlendirilmesini gerektirdiğini belirtirken Vatandaşlar İttifakı sözcüsü Andreas Apostolu ise, “bağımsız bir devlet olarak müttefiklerinin kimler olacağını seçmekte özgür oldukları” vurgusunda bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Referans Şartları İçin Aralık Ayı Erken – Katrungalos’tan Gecikme Açıklamaları”

Haravgi: “‘İyi Hazırlık Türkiye’nin Katılımını Gerektirir’ - ‘Kıbrıs’ta Bir Güvenlik Sisteminde BM’nin Aktif Rolü Şarttır”