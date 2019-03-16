Restorasyonu bitmiş iki eser daha teslim ediliyor

Mağusa Surlar içinde bulunan “Aziz Anna Kilisesi” ile “Taner Camii’nin”, iki toplumlu kültürel miras teknik komitesi tarafından restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, önümüzdeki Çarşamba teslim edileceği haber verildi.

Alithia ve Haravgi gazeteleri, iki anıtın teslim töreninin geçtiğimiz Aralık ayında yapılmasının planlandığını, fakat daha sonra KKTC’de meydana gelen sel felaketinin ardından törenin iptal edildiğini anımsattı.

Habere göre, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Rum eş başkanı Takis Hacıdimitriyu Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında, teslim töreninin, Teknik Komite’nin tahribat karşısında verdiği mücadeleyi sembolize etmekte olduğunu söyledi.

Hacıdimitriyu, anıtların kurtarılması için daha büyük çaba gösterilmesi çağrısında da bulundu.

(TAK)