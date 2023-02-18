RMMO - ABD özel kuvvetleri "Silver Falcon Sofex-2023" ortak tatbikatı

Rum Millî Muhafız Ordusu (RMMO) ve ABD silahlı kuvvetleri özel kuvvetleri, Güney Kıbrıs’ın Korno bölgesindeki “Stavros Stilianidis” (komando) kışlasında “savaş alanında yaralı yönetimi” egzersizlerinin uygulandığı “Silver Falcon Sofex – 2023 kod isimli tatbikat icra etti.

Fileleftheros ve Alithia’nın fotoğraf destekli aktardığı habere göre, 13-17 Şubat döneminde icra edilen ve “savaş alanında yaralı yönetimi” (TCCC) egzersizleri yapılan tatbikata, RMMO’dan XX Zırhlı Tugayı ile ABD Özel kuvvetler Avrupa Komutanlığı’na bağlı 173’üncü Hava Tugayı (USEUCOM) personeli katıldı.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, RMMO XX Zırhlı Tugayı’nın sıhhiye bölümü doktor ve paramedik personelinin de yer aldığı tatbikatın hedefi “savaş alanında yaralı tarama, uygulama ve tahliye bilgilerinin artırılması” olarak izah edildi.

Tatbikat sırasında “ateş altındayken kanama, hipotermi, yara bakımı (ilkyardım) ve hava kuvvetlerine bağlı uçar imkânlarla yaralıların savaş alanından hava yolu ile tahliyesi” özellikle çalışıldı, RMMO personeline ABD Silahlı Kuvvetleri’nin uzman ilkyardım ve paramedik personeliyle birlikte eğitim olanağı sağlandı.

Gazete, birinci sayfasından aktardığı haberine, “Milli Muhafız Ordusu ve ABD’nin Korno’da Askerî Tatbikatı” başlığını attı.

Alithia haberi, “Milli Muhafız Ordusu’nun ABD Ordusu İle Müşterek Eğitimi… Savaş Alanında Yaralı Yönetimi” başlığıyla aktardı.