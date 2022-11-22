RMMO'nun donanım-teçhizat programı

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, meclis maliye ve savunma komiteleri toplantısı sırasında Rum Milli Muhafız Ordusu’nun donanım-teçhizat programını sunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre Savunma Bakanı Petridis yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi’nin 2023 yılına ait donanım programının son 20 yılın en üst düzeyinde bulunduğunu söyledi.

RMMO’nun operasyonel yeterliliğinin güçlendirilmesi hedefiyle atılan adımlardan bahseden Petridis, 2022 yılında üç büyük projenin (mühimmat depoları, prefabrik yapılar, subay evleri gibi) tamamlanmasıyla RMMO’nun altyapılarının iyileştirilmesinden de bahsetti.

RMMO personelinin giyim, ayakkabı gereksinimlerinin yanı sıra destekleyici malzemelerinin iyileştirilmesinden söz eden Petridis, ikili, üçlü ve dörtlü iş birlikleri, uluslararası tatbikatlara katılım, personelin geliştirilmesi için eğitimlere dahil olması gibi olgulardan da bahsetti.

Petridis, ABD ile iş birliğinin geliştirilmesi konusunda ise silah ambargosunun tamamıyla kaldırıldığını belirtti.

Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi’nin çalışmalarından söz eden Petridis, son iki yılda, 11’i uluslararası olmak üzere 41 tatbikatın düzenlendiğini, 375 olayın araştırıldığını, 679 kişinin kurtarılmasıyla 118 operasyonun gerçekleştirildiğini ifade etti.