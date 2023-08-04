RMMO profesyonel askerleri konusu Avrupa Komisyonu’na götürüldü

Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) sözleşmeli (profesyonel) asker uygulaması, AB’nin 1999/70 sayılı belirli süreli çalışma çerçeve anlaşmaları yönergesi ihlal edildi gerekçesiyle Avrupa Komisyonu’na götürüldüğü bildirildi.
Rum Yönetimi'nin AB yönergelerine “uyumlaştırılmış” 98(I)/2023 yasasının, yönergenin pratikte uygulanmasında Sözleşmeli Astsubaylar ve Sözleşmeli Askerleri kapsam dışına çıkaran ek muafiyetler getirdiği belirtilen mektupta, getirilen ek muafiyetlerin AB yönergesinin lafzı ve ruhuna uygunluğunun araştırılması istendi.