RMMO profesyonel askerleri konusu Avrupa Komisyonu’na götürüldü

Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) sözleşmeli (profesyonel) asker uygulaması, AB’nin 1999/70 sayılı belirli süreli çalışma çerçeve anlaşmaları yönergesi ihlal edildi gerekçesiyle Avrupa Komisyonu’na götürüldüğü bildirildi.

Alithia’ya göre, “İsotita (eşitlik) Sendikası tarafından dün yapılan açıklamada, Rum Yönetimi'nin AB yönergesinin lafzı ve ruhunu ihlal edip etmediğinin, Rum mevzuatının AB yönergesine uygun olup olmadığının araştırılması talebiyle konunun Avrupa Komisyonu’na mektupla iletildiği kaydedildi.

Rum Yönetimi'nin AB yönergelerine “uyumlaştırılmış” 98(I)/2023 yasasının, yönergenin pratikte uygulanmasında Sözleşmeli Astsubaylar ve Sözleşmeli Askerleri kapsam dışına çıkaran ek muafiyetler getirdiği belirtilen mektupta, getirilen ek muafiyetlerin AB yönergesinin lafzı ve ruhuna uygunluğunun araştırılması istendi.