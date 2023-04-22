Robert Menendez’in çağrısıyla ilk 3+1 Parlamentolar Arası İşbirliği Grubu toplantısı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez’in çağrısı ile (3+1) Parlamentolar Arası İşbirliği Grubu’nun ilk görüşmesi ABD, Yunanistan, İsrail ve Rum meclislerinin katılımıyla gerçekleşti.

Fileleftheros’un Rum meclisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre internet üzerinden gerçekleşen görüşmede enerji, deniz güvenliği, ekonomik kalkınma ve kapsamlı istikrar konularının da dahil olduğu ortak önceliklerin müdahil parlamentolarca ileri götürülme yöntemleri ele alındı.

Menendez’in “tanışma ve Parlamentolar Arası İşbirliği’nin öncelik alanlarının belirlenmesi” maksadıyla çağırdığı toplantıda Rum tarafını Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD (3+1) Parlamentolar Arası İşbirliği’ndeki meclis heyeti üyeleri Haris Yeorgiadis (heyet başkanı), Aristos Damianu, Nikolas Papadopulos ve Hristiana Erotokritu temsil etti.

Rum, Yunan meclisleri, Amerikan Senatosu ve Knesset heyetlerinin, 3+1 parlamentolar arası işbirliğinin önemine vurgu yaptığı görüşmede 4 ülkenin özellikle ilgilendiği alanlarda ortak hedeflerin ileri götürülmesine değer katma niyetini ortaya koyduğu görüşmede bir de ortak açıklama yapıldı.

Doğu Akdeniz’de güvenlik, istikrar ve refahın ileri götürülmesi hedefine bağlılık” belirtilen açıklamada enerji, deniz güvenliği ekonomik kalkınma ve kapsamlı istikrar gibi ortak öncelikler çerçevesindeki çabalarını sürdürme niyeti belirtildi.

Gazete Menendez’in, internet yayın organı Politico’ya, Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satışına karşı olduğunu belirttiği açıklamasına da yer verdi.

Habere göre Türkiye’nin halen mevcut F-16 uçakları için 259 milyon dolarlık uçak elektroniği yükseltme yazılımına, küçük bir modernizasyon sözleşmesine onay verdiğini söyleyen Menendez “bu satış yalnızca NATO müttefikleri arasındaki iletişimde ortak işlerlik oluşturulması içindi. Hedefi kayda değer buldum” dedi, şunları ekledi:

“Uçak elektroniği yazılımının yükseltilmesine onay verme kararım, tavır değiştirmesi halinde Türkiye’ye kapının kapalı olmadığını göstermek ancak F-16 satışına karşı olmaya devam ediyorum. NATO üyelerine, Yunan Cumhuriyeti’ne karşı savaş davranışına son vermeleri gerek.”