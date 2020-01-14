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Roma’da bölgesel gelişmeleri ele alacaklar

Roma’da bölgesel gelişmeleri ele alacaklar
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Rum Yönetimi Savunma Bakanı Savvas Angelides, Türkiye’nin Güney Kıbrıs'ın sözde  Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) faaliyetleri dâhil Doğu Akdeniz bölgesindeki son durumu Roma’da İtalyan Savunma Bakanı Lorenzo Buerine ile görüşecek.
 
Rum Savunma Bakanlığı’nın basın açıklamasına göre, görüşmede, iki bakan iki ülke ilişkilerinin daha da artırılması ve güçlendirilmesini, güvenlik ve savunma konularını PESCO programlarındaki gelişmeyi ele alacak.
 

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