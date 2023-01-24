“Royal Caribbean” Şirketler Grubu Güney Kıbrıs’a şube açıyor

Kruvaziyer gemileriyle ünlü “Royal Caribbean” Şirketler Grubu’nun Güney Kıbrıs’a şube açacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasilis Dimitriadis’in konuyla ilgili açıklama yaparak, “Royal Caribbean” Şirketler Grubu’nun bu kararının, Hükümetin krizi fırsata çevirmesine örnek teşkil ettiğini ve karardan mutluluk duyduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Dimitriadis, şirketin bu kararıyla birlikte Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki denizcilik faaliyetlerinin merkezi haline geleceğini kaydetti.