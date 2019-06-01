Rum Adalet Bakanı Savvidis görevi resmen devraldı

Yeni Rum Adalet Bakanı Yorgos Savvidis’in dün, güven mektubunu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Savvidis’in güven mektubunu verdiği sırada yaptığı açıklamada, tüm gücüyle çalışarak, alçakgönüllülükle ve ılımlı şekilde görevini ifa edeceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis de, Savvidis’in görevini başarıyla yerine getireceğinden hiç şüphe duymadığını söyledi.

