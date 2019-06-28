Rum Adalet Bakanından Sahil Güvenlik açıklaması

Rum Adalet Bakanı Yorgos Savvidis, sahil güvenlik oluşturulmasıyla ilgili istişarelerin gelişim halinde olduğunu söyledi.

Alithia gazetesi Rum Adalet Bakanı Yorgos Savvidis’in çeşitli konularda yapmış olduğu açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Savvidis,düzensiz göçmenlerin artışı döneminde ve denizdeki organize suçun her şeklinin bastırılması ve önlenmesinde sınırların korunması amacıyla sahil güvenlik oluşturulması amacıyla yürütülen istişarelerin gelişim halinde olduğunu belirtti.

Hükümetin önceliğinin, vatandaşın güvenliği olduğunu belirten Savvidis, güvenlik birimlerinin geliştirilmesinin, her hükümetin yükümlüğü olduğunu ifade etti.