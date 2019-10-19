Rum AP Milletvekilinden Doğrudan Ticaret Tüzüğü açıklaması

Rum AP Milletvekili Yorgos Yeorgiu, Avrupa Birleşik Solu’nun doğrudan ticaret tüzüğünün dondurulması önerisinin AB siyasi grup başkanları tarafından kabul edilmesinin kendileri için “güvenli bir çözüm teşkil ettiğini” açıkladı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum AP milletvekili Yorgos Yeorgiu dün konuya ilişkin açıklamasında, Rum AP milletvekillerinin ve AKEL ile DİSİ parti başkanlarının bu konudaki kararlılıklarını ortaya koyduklarını dile getirdi. Tutanakların önümüzdeki hafta Strazburg’ta onaylanmasının beklendiğini belirtti.

Yeorigu, bu kararın alınmasında Türkiye’nin Suriye operasyonu sebebiyle oluşan olumsuz havanın da etkili olduğunu savundu.