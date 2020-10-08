Rum AP Milletvekilleri Türkiye'yi şikayet etti

Rum AP Milletvekilleri Türkiye’nin kapalı bölge Maraş kararını Avrupa Parlamentosu (AP) oturumunda şikayet ederek, Türkiye aleyhine sert önlemler alınmasını talep ettiler.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, DİSİ AP Milletvekili Lefteris Hristoforu, AP oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, AP ve AB Yüksek Komiserini, Türkiye’yi şikayet etmeye ve sert önlemler almaya çağırdı.

DİSİ’nin bir diğer AP Milletvekili Lukar Furlas ise konuşmasında “Erdoğan dün AB’nin yüzüne tükürdü ve Maraş’ı açıyor” ifadelerini kullanarak “Türkiye’nin AB’den herhangi bir yaptırım görmediğini, bu yüzden bazılarının sorumluluğunun çok büyük olduğunu” öne sürdü.

Diğer Rum AP milletvekilleri Dimitris Papadakis ve Kostas Mavridis de Türkiye’nin kapalı bölge Maraş sahil şeridini açma kararını kınayarak, AP Başkanı, AB Komisyonu Başkanı ve AP’daki siyasi grup başkanlarına konuya ilişkin mektuplar gönderdiler.