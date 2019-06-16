Rum avukattan açıklamalar

Rum avukat Ahilleas Dimitriadis, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde, Türkiye aleyhine olan davalar konusunda son günlerde yapmış olduğu açıklamalara bir yenisini daha ekledi.

Alithia gazetesine göre, Dimitriadis, yaptığı açıklamada, “Panayi ve Siartu” ile “K.V. Mediterranean Tours Ltd” davalarından söz etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, geçtiğimiz Nisan ayında, Birleşik Krallık hükümetinin, İngiltere’de yaşayan Rum’un Kuzey’deki taşınmaz malına ilişkin “Panayi ve Siartu” davasına müdahale etmeme niyetini kendisine bildirdiğini ifade eden Dimitriadis, açıklamasında ayrıca Başsavcılığın, Rum Yönetimi’nin, Maraş’taki K.V. Mediterranean Tours Ltd taşınmaz malıyla ilgili 41120/17 numaralı davaya ve Rum başvuru sahipleri lehine müdahalede bulunup bulunmayacağı konusunda hâlâ daha görüş bildireceğini ifade etti.

Gazete, Birleşik Krallık tarafından Dimitriadis’e gönderilen mektup tarihinin 26 Nisan 2019 olduğunu da yazdı.

Habere göre Dimitriadis, Başsavcılığı’ın “AİHM’in Rum Yönetimi’ne, müdahil olması yönünde herhangi bir çağrıda bulunmadığı” şeklindeki yorumu ve Maraş davasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada ise “isabetsiz” olan bu açıklamalarla meşgul olmayacağını söyledi.

Dimitriadis, AİHM’deki “Yoannu” davasının Rum Yönetimi tarafından terk edilmesi ışığında Başsavcılığın bu zorluğunun, kendisinin tüm bu meselede endişelenmesine neden olduğunu belirtti.