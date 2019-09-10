Rum Bakan, AB komiseri ile biraraya geldi

Rum kesiminin, Avrupa Komisyonu ile Avrupa Birliği Konseyi Finlandiya Dönem Başkanlığına, AB’nin önümüzdeki uzun vadeli bütçesi (2021-2027) çerçevesinde, Güney Kıbrıs’a yönelik ek kaynak verilmesi için talepte bulunduğu belirtildi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, konuyla ilgili olarak dün AB’nin bütçeden sorumlu komiseri Günther Oettinger ile bir araya geldiğini yazan Politis gazetesi, Hristodulidis’in, bu talebin Güney Kıbrıs’ın, bir dizi faktörün bir araya gelmesinden ötürü karşı karşıya bulunduğu zorluklardan kaynaklandığını ve bunları yansıttığını dile getirdiğini iletti.

Gazeteye göre Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın, AB bölgesinde küçük bir ada devleti olmasından ötürü ortaya çıkan zorlukları ele alabilmesi için AB’nin uzun vadeli bütçesinden daha fazla AB ödeneği istediğini belirtti.

Habere göre, Oettinger ise açıklamasında, Güney Kıbrıs’la ilgili belirli finansal dosyalar çerçevesinde, Rum kesiminin talebini destekleyebileceklerini söyledi.

AB’nin 2021-2027 dönemi uzun vadeli bütçe çerçevesi ile üye devletler arasında yıl sonuna kadar bunun üzerine anlaşmaya varılması gerektiğinin, Hristodulidis-Oettinger görüşmesinin ana konusunu teşkil ettiğini yazan gazete, Oettinger’in, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Komisyonu’nun önerilerine verdiği destekten ötürü, memnuniyet duyduklarını belirttiğini iletti.

Oettinger, Güney Kıbrıs’ın, Brexit dolayısıyla Birleşik Krallık’ın katkısının boşluğunun doldurulması için, Avrupa Komisyonu’nun katkıların artırılması ve buna eş zamanlı olarak programların azaltılmasına yönelik formülünü desteklediğini de dile getirdi.

Hristodulidis de yılsonundan önce konuyla ilgili anlaşmaya varılması gerektiğini savunarak, herhangi bir gecikmenin programların ve projelerin zamanında başlamasını olumsuz etkileyebileceğini sözlerine ekledi.