Rum Bakan, ABD temaslarından memnun

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Washington’da gerçekleştirdiği temaslardan memnun olduğu ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Ambargonun Kaldırılmasını İstiyorlar” başlıklı haberinde, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Rum Yönetimi’nin seyahatler ve savunma işbirliği konularının önündeki engelleri kaldırmaya kararlı olduklarını yazdı.

ABD ile Rum Yönetiminin, iki önemli ambargoyu kaldırmayı arzu ettiğini ve iki ülkenin dışişleri bakanlarının son görüşmesinde ilgili prosedürlerin başladığını kaydeden gazete, Rum hükümeti ile ABD hükümetinin kısa süre içerisinde vizenin kaldırılması için diyaloğa başlayacaklarını, bunun ise “Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu sahibi Kıbrıs vatandaşlarının” ABD’ye vize gerekmeden seyahat etmesine izin vereceğine işaret etti.

Rum tarafının, AB’ye girişinin ertesi gününde ABD’ye seyahat edecek olan “Kıbrıslılar” için ABD makamları tarafından vize talebinin sona ermesi için çabalarına başladığı, fakat kısa zaman öncesine kadar ABD makamlarının bunu kabul etmediği de ifade edildi.

Rum Yönetimi tarafından büyük bir diplomatik çaba gösterilen ikinci ambargonun ise, Amerikan silah sistemlerinin elde edinilmesine ambargo konulması olduğunu belirten gazete, silah ambargosu yüzünden, Rum Yönetiminin ABD menşeli veya üretim yeri ABD olan silah sistemlerine sahip olmakta zorluklar yaşadığını belirtti.

Gazeteye göre “diplomatik bir kaynak” ise vize konusunda yaptığı açıklamada, Amerikalılar tarafından bu konuda siyasi bir taahhüt olduğunu ve mevcut rejimin değişmesini amaçlayan gerekli belgelerin ileriye götürülmesinin ise hali hazırda başladığına dikkati çekti.

Silah ambargosu konusunda ise, ilk aşamada Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile Amerikan Ordusu arasında işbirliği programları ileriye götürüleceğini ve bunların ambargo tarafından ortaya konan kısıtlamaları by-pass edecek olan programlar olduğuna işaret eden gazete, bunun ABD’nin niyetinin, Güney Kıbrıs aleyhindeki silah ambargosunun tamamen kaldırılması konusunda ilerleme niyetini gösteren bir hareket olduğunu belirtti.

Tüm bu gelişmelerin ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Hristodulidis’i Amerikan-Türk diyaloğu gündeminde bulunan tüm “Kıbrıs meseleleri” konusunda bilgilendirmesinin Hristodulidis’i memnun ettiğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in görüşmeden sonraki açıklamasına da yer verdi.

Hristodulidis, Pompeo ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, iki tarafın güvenlik, ekonomi ve ABD’yi ziyaret eden “Kıbrıs” vatandaşlarına ülkeye giriş vizesinin kaldırılması gibi gündelik meseleler gibi çeşitli konularda işbirliğini güçlendirmeye ilişkin net taahhüdünün altını çizdi.

Hristodulidis, ABD’nin Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü oluşumuna katılma konusundaki taahhüdünün önemli olduğunu da belirtti.

Hristodulidis, ABD’nin, mevcut konjonktürü aynı zamanda Doğu Akdeniz’deki genel gelişmeleri göz önüne alarak Doğu Akdeniz’le ilgili olan taahhüdü ve buna olan ilgisinin, burada bulunması ve olumlu bir ajanda temelinde bölge ülkeleriyle olan işbirliğinin net olduğunu da dile getirdi.

Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca, iki ülke arasındaki niyet beyanının imzalanmasından bu yana bir yıl geçmesi dolayısıyla, iki bakanın, niyet beyanı çerçevesindeki ortak faaliyetlerin uygulanması konusunda bugüne kadar sağlanan ilerlemeden memnuniyet belirttiklerini de ekledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesinin ardından ifade edilen “ABD’nin Türkiye’ye teslim olduğu” konusundaki değerlendirmeyi de yorumlayan Hristodulidis, sözlerini kısaca şöyle sürdürdü;

“Bölgede, Türkiye Cumhurbaşkanının (hem ziyaretten hem de son gelişmelerden ötürü) Amerikan Başkanıyla olan görüşmesinde kazandığına dair bir izlenim var. Hem Sayın Pompeo hem de diğer Amerikalı yetkililerle yaptığım görüşmeleri göz önüne alarak size bu konuda söyleyebileceğim şey, ABD ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerle ilgili olan birçok açıkta kalan, zor ve bölgesel gelişmelere de değinen konu var olduğudur.”

HRİSTODULİDİS ENERJİ KONUSUNDA DA KONUŞTU

Gazete “Hala Daha Ankara’dan Yanıt Bekliyor- Lefkoşa MEB Belirlenmesi İçin Diyaloğun Kapısını Açık Tutuyor” başlıklı haberinde ise, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Washington’da gerçekleştirilen “Güney Doğu Avrupa ve Doğu Akdeniz: Yeni Stratejiler-Yeni Perspektifler” konulu bir toplantıda yaptığı konuşmaya da verdi.

Hristodulidis buradaki konuşmasında “Kıbrıs’ın yaptığı MEB sınırlarının belirlenmesi anlaşmalarına meydan okunması veya itiraz edilmesinin, bölge ülkelerinin tümü açısından bir meydan okuma olduğunu” ileri sürdü.

Hristodulidis konuşmasında ayrıca, Doğu Akdeniz’in, gerçekleştirilmesi halinde bölgenin coğrafi sınırlarının ötesinde etkileme fırsatına sahip olan vaatleri ve perspektiflerine de atıfta bulundu.

Doğu Akdeniz bölgesindeki enerji perspektiflerinin uluslararası hukuk temelinde daha güçlü ve daha kurumsal bir bölgesel işbirliğine yol açtığını da savunan Rum bakan, bölgede ExxonMobil, Eni, Total, Noble ve Shell gibi büyük enerji şirketlerinin bulunmasının, bölgenin enerji perspektiflerinin şahidi olduğunu da öne sürdü.

Güney Kıbrıs’ın, deniz hukuku da dâhil olmak üzere, uluslararası hukukun savunucusu olduğunu ileri süren Hristodulidis, “bu ana fikirle birlikte, UNCLOS da dahil olmak üzere, her daim uluslararası hukuk uyarınca, herhangi bir istisna olmadan, bölgenin tüm ülkeleriyle MEB sınırlarını belirleme anlaşmalarını müzakere etmeye hazır olduklarını” dile getirdi.

Gazeteye göre Hristodulidis, buna paralel olarak “deniz alanları sınırlarının belirlenmesi amacıyla müzakerelerin başlaması için Türkiye’ye yapılan öneriyi” de yineledi.

Haravgi gazetesine göre, Kıbrıs konusunda da konuşan Hristodulidis, ABD’nin “müzakerelerin Kıbrıs sorununun iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde çözülmesi hedefiyle, Crans Montana’dan kaldığı yerden yeniden başlaması için, gelişme halinde bulunan çabaya desteğinin önemli olduğunu” savundu.