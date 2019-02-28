Rum Bakan Atina'ya gidiyor

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Atina’nın Delfi bölgesinde yer alacak olan 4. Uluslararası Ekonomik Foruma katılmak amacıyla cuma günü adadan ayrılıyor.



Rum Bakan, Forum çerçevesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrougalos, dâhil ikili görüşmelerde bulunacak.



Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Kıbrıslı Bakan Forum’un cuma günkü çalışmalarında “Doğu Akdeniz’de ve çağdaş uluslararası sistemde istikrar ve güvenlik sütunu olarak Kıbrıs Cumhuriyeti” konulu bir konuşma yapacak.



Bakan, Forum çerçevesinde yabancı yetkililer ve mevkidaşları ile ayrı ayrı görüşmelerde bulunacak.