Rum Bakan Belgrad'ta temaslarda bulundu

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, bir dizi temasta bulunmak için gittiği Belgrad’da, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, üç bakanın görüşmesinde pandemi, turizm, Kıbrıs sorunu, Balkanlar’ın Avrupa perspektifi, mülteci sorunu ve ortak ilgi alanındaki diğer konuların ele alındığını yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in Selakovic ve Dendias ile üç ülke arasındaki güçlü bağların daha da güçlendirilmesi perspektifini tartıştığını ve hedefin, halkların lehindeki pozitif gündem yaratıp, ileriye taşımak olduğunu söylediğini kaydetti.

Habere göre Hristodulidis, diğer ülkelerle oluşturulan mekanizmalardan edindikleri deneyimlerden de feyz alarak, önümüzdeki dönemde yapacakları temaslar ve oluşturacakları işbirliğinin yoğunlaşacağını belirtti.

Gündemlerinde, enerjiyle ilgili konuların ve işbirliği yöntemlerinin bulunduğunu da kaydeden Hristodulidis, Sırbistan’ın Doğu Akdeniz’deki enerjiyle ilgili gelişmelere olan ilgisini dikkate aldıklarını ifade etti.

Hristodulidis, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise, toplantıda Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ile Cenevre’de ay sonu toplanacak olan gayrı resmi konferansa dair bilgilendirme yaptığını kaydederek, çözümün “iki toplumlu ve iki kesimli, BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde, AB ilke ve değerlerine dayalı, çağdışı sistem ve altyapıların bulunmadığı federasyon zemininde olması gerektiğini” vurguladı.