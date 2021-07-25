Rum Bakan: "BM ve AB'de girişimlerimiz sürüyor"

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı tarafından kapalı bölge Maraş konusunda yapılan açıklamanın ardından diplomatik girişimlerinin devam ettiğini açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün “Atina Haber Ajansı’na” yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi Başkanlık bildirisinin “güçlü bir araç” olduğu iddiasında bulunarak, BM ve AB nezdinde diplomatik girişimlerin sürdüğünü ifade ettiğini yazdılar.

Hristodulidis, “elimizdeki tüm imkanları değerlendirerek girişimlerimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Gazete haberinin devamında, Hristodulidis’in bu akşam İsrail’e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini ve İsrailli mevkidaşı Yair Lapid’le görüşeceğini yazdı.

Habere göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakanı Naftali Bennett ve Enerji Bakanı Karine Elharrar’la da bir araya gelecek olan Hristodulidis, ikili ilişkiler, Kıbrıs sorunu ve bölgesel konuları gündeme getirecek.