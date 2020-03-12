Rum Bakan Borrell ile görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile dün akşam telefonda görüştüğü haber verildi.

Borrell’in Hristodulidis’i Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Pazartesi günü Brüksel’e yaptığı ziyaret ve ziyaret sırasında gündeme getirdiği konular hakkında bilgilendirdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in ise Borrell’e Rum Yönetiminin mülteci konusundaki tezlerini ilettiğini ekledi.

MÜLTECİ KONUSUNUN ELE ALINMASIYLA İLGİLİ ÖNLEMLER

Öte yandan gazete “Drone’lar, Kameralar ve Hapis Cezası- Yeşil Hat Üzerinden Gelen Mülteci Akışlarıyla Dinamik Bir Şekilde Başa Çıkılması” başlığıyla yayımladığı haberinde ise, Rum hükümetinin Başsavcılıkla işbirliği içerisinde, ateşkes hattının gözetimi konusunda, benzeri hukuki önlemlerle birleşecek olan ve hükümete güçlü bir caydırıcı silah verecek olan sıkı kontroller üzerinde çalışmakta olduğunu yazdı.

“Edindiği bilgilere” dayanarak, Rum Bakanlar Kurulunun geçtiğimiz günkü toplantısının ardından açıklanan genel politika önlemlerinin haricinde, daha somut önlemler üzerinde çalışılmakta olduğunu kaydeden gazete, Rum Hukuk Dairesinin bu önlemler üzerinde çalışmakta olduğunu ve bunların “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin belirlenmemiş noktalarından, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrolü altındaki bölgelere giriş yapmanın cezai suç teşkil edeceği yöntemlerle alakalı olduğuna” işaret etti.

“Ateşkes hattının 184 kilometrelik bir kara delik olduğunun herkesin ortak tespiti olduğunu” ve bundan ötürü ateşkes hattında daha fazla gözetim yapılmasının ve diğer güçlü caydırıcı önlemlerin gerekli addedildiğini yazan gazete, siyasi durumun özelliğinden ötürü, bunun özel bir dikkat ve çalışma gerektirdiğine işaret etti.

Eylem Planı çerçevesinde açıklanan kontrollerle alakalı olarak, zaman zaman sürekli ihlallerin ve mülteci geçişlerinin gözlemlendiği ve yüksek risk içeren bölgelerde Rum Polisi ile RMMO mensuplarından oluşacak karma ekiplerle devriyelerin artırılacağına dikkati çeken gazete, bu bölgelere örnek olarak ise Yeşil Hattın Akçay ile Denya arasındaki bölgesini gösterdi.

“Elindeki bilgilerin”, Yeşil Hattın ve özellikle de “zayıf noktaların” denetimi için, bazı noktalara yerleştirilecek olan kameralar ve insansız hava araçlarının (drone) kullanılmasından söz ettiğini yazan gazete, devlet makamlarının, devriye ihtiyaçları için özel araçlar tedarik edeceğini de belirtti.

Öte yandan gazete, Rum İçişleri Bakanlığının dün yetkili makamdan, Koçinotrimitya’daki, Purnara mülteci kabul merkezinde, siyasi sığınma başvurularını inceleyecek olan 40 kişi için ofisler inşa edilmesi konusunda yeşil ışık aldığını da ekledi.

EDEK ve Rum Ekologlar Hareketinin, hükümetin mülteci konusunda aldığı önlemlerin doğru yönde olduğunu belirttiğini yazan gazete, AKEL ile DİKO’nun ise mülteci konusunda kendi karşı önerilerini ortaya koyarak, uzun vadede ve hemen hayata geçirilecek önlemler önerdiklerini ekledi.

HRİSTOFORU’NUN AÇIKLAMASI

Gazeteye göre, Avrupa Parlamentosundaki (AP) Rum milletvekillerinden Lefteris Hristoforu ise önümüzdeki 7 yıllık yeni AB bütçesinin görüşülmesi sırasında yaptığı açıklamada “Türkiye gibi AB ilke ve değerlerine saygı göstermeyen ülkelerin, AB bütçesinden bir Euro bile almamaları gerektiğini” iddia etti.

“Avrupa vatandaşlarının, Türkiye gibi, AB ilke ve değerlerini uygulamayan ülkelere AB’nin paralarının verilmesini kabul etmediklerini ve bununla hem fikir olmadıklarını” ileri süren Hristoforu, “Türkiye’nin bir Euro bile almaması gerektiğini, aynı zamanda Avrupa bütçesinden ve çok yıllık mali çerçeveden de hiçbir şey almaması gerektiğini iddialarına ekledi.

Rum AP milletvekillerinden Kostas Mavridis de konuşmasında, ortak Avrupa eyleminin nerede olduğu sorusunu sorarak, Meriç Nehri bölgesinde meydana gelenlere atıfta bulundu.