Rum Bakan'dan 5'li görüşmeye ilişkin açıklama

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, yarın Kahire’de Fransa, İtalya, Mısır ve Yunanistan’la gerçekleşecek beşli toplantısında Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da şekillenen durumun ele alınacağını belirtti.

Uzun vadede bölge devletlerinin hiçbirinin çıkarına olmayan durumu bozma hedefi taşıdıklarını kaydeden Hristodulidis, görüşme sonrasında ortak açıklama yapılabileceğini ifade etti.

Rum Radyosu’na konuşan Hristodulidis yarın Kahire’de gerçekleşecek 5’li Dışişleri Bakanları toplantısında Fransız, İtalyan, Mısırlı ve Yunan denkleri ile Libya’da, Suriye’de ve Doğu Akdeniz’de şekillenen durumu masaya yatıracaklarını kaydetti.

Kıbrıs sorununa değinirken “faaliyetlerde bulunuluyor, açıklanacak şeyler değil” diyen Hristodulidis KKTC’deki seçim prosedürü beklenerek “zaman kaybedilmemesi gerektiğini” öne sürdü. Avrupa Birliği tarafından bazı çabalar harcandığını ancak şimdilik somut bir sonuç alınmadığını da söyledi.

Hristodulidis, ABD Dışişleri Mike Pompeo ile Güney Kıbrıs’a gidiş tarihinin belirlenmesi için temas halinde bulunduğunu da söyledi. Güney Kıbrıs ile ABD arasında vizelerin kaldırılması meselesinin halli için Amerikalı yetkilinin 2020 içerisinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret ederek, Rum İçişleri ve Adalet bakanlarıyla görüşeceğini açıkladı.