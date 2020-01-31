Rum Bakan'dan Lübnan'da temaslar

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, resmi temaslarda bulunmak amacıyla bugün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gideceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Beyrut’a yapacağı ziyaretin, ülkede yeni hükümetin kurulmasının ardından, yabancı bir yetkilinin yapacağı ilk ziyareti teşkil edeceğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, temasları çerçevesinde Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti ile baş başa bir görüşme gerçekleştirecek.

İki bakan baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından iki ülke heyetleri arasındaki görüşmeye katılacak ve bunun ardından basına açıklamalarda bulunacak.

İki bakan arasındaki görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki gelişmeler, Türkiye’nin faaliyetleri ile AB-Lübnan ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.