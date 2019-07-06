Rum Bakan, diplomatik misyon şefleri ile görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rum Yönetimi’nin Orta Doğu, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinde görevli diplomatik misyon şefleriyle Ürdün’ün başkenti Amman’da toplantı gerçekleştirdi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in Amman’da ilk kez gerçekleştirilen bir toplantıda Orta Doğu, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinde görevli diplomatik misyon şefleriyle bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunduğunu yazdı.

Gazete, toplantı çerçevesinde Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi ile Rum Turizm Bakanlığı Müsteşarı Savvas Perdio tarafından ayrı ayrı bilgilendirmeler de gerçekleştirildiğini vurguladı.