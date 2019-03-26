Rum Bakan: "Doğu Akdeniz’deki bölgesel işbirliği aynı düşüncedeki ülkelere açıktır"

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Doğu Akdeniz bölgesindeki bölgesel işbirliğinden herhangi bir ülkenin dışlanmadığını, aynı düşüncedeki ülkelere açık olduğunu söyledi.



Bakan, Doğu Akdeniz’in güvenliği ve işbirliği için bölgesel bir işbirliğinin kurulması Doğu Akdeniz’de atılması gereken gelecek adım olduğunu vurguladı.



ABD ziyareti sırasında Bakan, Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) tarafından düzenlenen bir tartışma sırasında konuşarak İsrail’de pazar günü meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadı.



Bölgedeki gelişmelere değinen Kıbrıslı Bakan, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dış politikasının en önemli sütunlardan birinin komşu ülkeler; Doğu Akdeniz ve Körfez ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu belirtti.



Bakan, uluslararası topluluğun, üçlü işbirliği mekanizmasının ek değerini tanınmasından dolayı memnuiyetini ifade ederek ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İsrail’de 3+1 toplantısına katılmasıyla ilgili olarak, “ABD’nin söz konusu bölgesel işbirliğine gösterdiği siyasi destekle, açık ve net bir mesaj veriyor” dedi.



Fransa’nın da Kıbrıs- Mısır- Yunanistan üçlü işbirliğine katılması konusuna gösterdiği ilgi için memnuniyetini ifade eden Kıbrıslı Bakan, İtalya hükümetinin de Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail ile enerji konuları üzerinde istişarelerde bulunduğunu belirtti.



Nikos Christodoulides devamla, Kıbrıs’ın üçlü mekanizmalarla ilgili Daimi bir Sekreterliğinin kurulması üzerindeki kararı hakkında konuştu ve “ olumlu bir gündem üzerinde çalışıyoruz; bu üçüncü bir ülkeye karşı bir işbirliği değil. Doğu Akdeniz bölgesindeki sorunları daha iyi bir şekilde ele almak amacıyla bir araya geldik” dedi.



Bakan, “istikrarın sütunuyuz; öngörülebilir ülkeleriz” dedi.



Christodoulides, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, bölgede güvenlik ve istikrar sütunu olarak tanınmasının önemine işaret ederek ABD Dışişleri Bakanı’nın İsrail’deki toplantıda hazır bulunmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.