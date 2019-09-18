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Rum Bakan Fransız Büyükelçi ile görüştü

Rum Bakan Fransız Büyükelçi ile görüştü
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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Fransa’nın “Kıbrıs’taki” yeni büyükelçisi İsabelle Dumont ile dün bir araya geldiği haber verildi.
Dumont’un yakın zamanda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e güven mektubunu sunacağını yazan Fileleftheros, Hristodulidis’in görüşme konusunda sosyal medyada yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki mükemmel işbirliğinin Dumont’un adadaki görevi boyunca da gelişmeye devam edeceğinden emin olduğunu belirttiğini ekledi.

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