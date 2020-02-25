Rum Bakan, Genel Sekreter ile görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, BM İnsan Hakları Konseyi 43’üncü üst düzey oturumuna katılmak için gittiği Cenevre’de, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le dün görüştüğü haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “BM Genel Sekreteri Devam Etmek İçin Hazır- Seçimlerden Sonra Gayri Resmi Bir Beş Taraflı Konferansla İlerlemeye Kararlı” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunundaki çabaları sürdürmeye hazır göründüğünü yazdı.

Gazete Hristodulidis ile Guterres arasında dün gerçekleştirilen görüşmede “BM Genel Sekreteri’nin, Kuzey Kıbrıs’taki seçimlerin ardından, Kıbrıs sorunuyla ilgili beş taraflı gayri resmi bir konferansın toplanması konusunda kararlı göründüğünü” kaydetti.

Gazete, Rum kesiminin Hristodulidis-Guterres görüşmesinin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerini ise kısaca şu şekilde sıraladı;

“1. BM Genel Sekreteri Kıbrıs sorununda bir sonraki hamlede bulunmak için işgal altındaki bölgelerdeki seçimleri bekliyor, 2. Bir sonraki hamlede bulunmaya ve tarafları çağırmaya kararlı görünüyor, 3. Tüm müdahil tarafları Kıbrıs sorunundaki sorumluluklarıyla karşı karşıya getirmeye hazırdır, 4. Aynı zamanda olumsuz hareketlerin (gazete bunun ‘Türkiye’nin meydan okumaları’ olduğunu iddia etti) müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin uygun ortamın meydana getirilmesine yardımcı olmadığını düşünüyor.”

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “BM Genel Sekreteri’nin 2019 yılının Kasım ayında Berlin’de gerçekleştirilen görüşmenin sonucundan duyduğu memnuniyete, aynı zamanda sürecin, işgal altındaki bölgelerdeki seçim sürecinin hemen ardından ilerlemesine ilişkin net taahhüdü ile buna hazır olduğuna” işaret etti.

Gazete görüşmeden ortaya çıktığı üzere “böyle bir sürecin, Kıbrıs sorununun BM’nin ilgili kararları temelindeki çözümünden başka bir şey olmayacak olan olumlu sonuca yol açması için, çabayı güçlendirecek uygun bir ortamda gerçekleşmesi gerektiğine” de işaret etti.

Gazete Hristodulidis’in Guterres’i “Türkiye’nin Kıbrıs içerisindeki ve Doğu Akdeniz’in deniz bölgesindeki tüm faaliyetleri konusunda bilgilendirdiğini” de kaydetti.

Hristodulidis görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteriyle “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde, uluslararası yasallık çerçevesi dışında olan yasadışı faaliyetlerini ele alma ve bunlar hakkında görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduklarını” da belirtti.

Hristodulidis’in görüşmede “Türkiye’nin kapalı bölge Maraş konusunda, başka şeylerin yanı sıra, BM’nin ilgili kararlarıyla tam anlamıyla tezat olan açıklamaları ve faaliyetlerine işaret ettiği” de aktarıldı.

Hristodulidis açıklamasında son olarak, görüşme sırasında Türkiye ile Libya arasındaki memorandumların da ele alındığını aynı zamanda BM Genel Sekreteri’nin mülteci problemi ile Rum Yönetimi’nin karşı karşıya bulunduğu başka ciddi problemlere değindiğini sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise, “Antonio Guterres Beklemede- Nikos Hristodulidis, Lavrov’u Görüyor” başlıklı haberinde, Hristodulidis ile Guterres arasında gerçekleşen görüşmeye değindi.

Gazete adını vermediği “kaynakların”, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeleri aynı zamanda KKTC’de meydana gelenleri takip ettiğini ilettiklerine yer verdi.

Gazete, “Guterres’in Kıbrıs’taki Türk yaklaşımlarıyla ilgili gelişmelerden tam anlamıyla haberdar olduğunu, aynı zamanda işgal bölgelerindeki seçimlerden sonra Kıbrıs sorununda adımlar atılmasına ilişkin taahhüdünü yinelediğini” de savundu.

Bu arada gazete, BM İnsan Hakları Konseyi 43’üncü üst düzey oturumu çerçevesinde Cenevre’de bulunan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, bugün genel kurulda konuşma yapmasının beklendiğini, aynı zamanda gün içerisinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceğini ekledi.

ANASTASİADİS’TEN BM GÜVENLİK KONSEYİ BEŞ DAİMİ ÜYESİNE MEKTUP

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum Hükümeti Sözcü Vekili Panayotis Sedonas’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Maraş’la ilgili olarak üstlendiği inisiyatifler çerçevesinde, geçtiğimiz hafta BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi ülkelerin liderlerine mektup gönderdiğini dün açıkladığını yazdı.

Gazeteye göre Sedonas, Anastasiadis’in aynı çerçevede ilgili mektupları, AB üye ülkesi ülkelerin liderleri ile Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu başkanlarına gönderdiğini de ifade etti.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in bu mektuplarda “Türkiye’nin Maraş’la ilgili kısa süre önceki faaliyetleri ile Türk yetkililerin ilgili açıklamalarına, aynı zamanda BM’nin ilgili kararlarını ihlal eden ve Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunması için, diyaloğun yeniden başlamasına ilişkin tüm çabayı sabote eden faaliyetlere değindiğini” iletti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, AB’nin Kıbrıslı Türklere yönelik ödenekleri konusundaki önerisinin ne olduğu konusundaki bir soruya karşılık ise Sedonas, Anastasiadis’in geçtiğimiz hafta sonunda Avrupa kurumlarının başkanlarıyla gerçekleştirdiği temaslar sırasında “bu ödeneklerin tahsis edilmesine karşı olmadığını açıklığa kavuşturduğunu” söyledi.

Sedonas, “Anastasiadis’in, ödeneklerin Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasıyla yeniden birleşmeye hizmet etmeleri şartıyla, bunların artırılmasını görüşebileceğini” de öne sürdü.

Sedonas bununla birlikte Anastasiadis’in “Gerek Kıbrıslı Türklerin, gerek de Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’ın açılması ve kentin kolonize edilmesine dair faaliyetlerde bulunmaları halinde ise, bu ödeneklerin derhal askıya alınması gerektiğini açıklığa kavuşturduğunu” da ekledi.

ANASTASİADİS’İN ÖNERİSİNE TEPKİ

Öte yandan Politis gazetesi, Rum hükümetinin, kapalı bölge Maraş’ın açılması ve kolonize edilmesine dair adımlar atılması durumunda, Kıbrıs Türk toplumunun AB tarafından finansmanının hemen durdurulması konusunun gündeme getirilmesine dair niyetinin ifşa olmasının, AKEL ile hükümet arasında anlaşmazlığa neden olduğunu yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos ise, dün Politis radyosu ile Control Panel isimli bir yayında yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in önerisinin Avrupa Konseyi’ndeki ortaklar tarafından anlayışla karşılandığını söyledi.

Papadopulos açıklamasında “kararları ihlal etmeye çalışan Kıbrıs Türk politikacıların bunun olumsuz sonuçları olacağını bilmeleri gerekir… Meydan okumaların yanıtsız kalması mümkün değildir” ifadelerini de kullandı.

Gazete AKEL ve DİKO partilerinin ise hükümeti, Maraş konusunda önleyici-caydırıcı bir diplomasi uygulamadığı gerekçesiyle eleştirdiğini ekledi.

AKEL DE MEKTUP GÖNDERECEK

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, dün Astra’ya yaptığı açıklamada, Maraş konusunda bir karar taslağı hazırlandığını ve AKEL’in bunu hali hazırda Avrupa Parlamentosu’ndaki sol grupla ele aldığını ifade eden AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, oy birliğiyle onaylanması için bunun diğer siyasi gruplarla da ele alınacağını ifade etti.

Kiprianu, BM Genel Sekreteri, BM Güvenlik Konseyi beş daimi üyesi ve AB kurumlarına gönderilecek olan mektuplar hazırlanmakta olduğunu da dile getirdi.

AKEL’den bir heyetin BM ve AB merkezinde yetkililerle temaslarda ve görüşmelerde bulunacağı da belirtildi.

Şu an olayları ve gelişmeleri önlemek için geriden gittiklerini de savunan Kiprianu, Kıbrıs sorunundaki özlü müzakerelerin başlamasıyla Türkiye’nin yasadışı olduğu iddia edilen faaliyetlerinin son bulacağını da öne sürdü.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu söylediğini de ifade eden Kiprianu, BM Genel Sekreteri’nin ise müzakerelerin başlayamayacağını çünkü tarafların buna hazır olduğundan ikna olmadığını söylediğine dikkati çekti.

Kiprianu bunun hükümeti düşündürmesi gerektiğini, öte yandan problemlerin halının altına saklanmaması gerektiğini sözlerine ekledi.