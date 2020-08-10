Rum Bakan: "Helenizm, siyasi açıdan kritik zamanlardan geçiyor"

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, “Helenizm’in, Türkiye’nin kabul edilemez saldırgan tavrı nedeniyle siyasi açıdan kritik zamanlardan geçtiğini” iddia etti.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, 1964’te Dillirga’da hayatını kaybeden Rumlar için dün düzenlenen anma töreninde konuşan Petridis, Dillirga’da verilen mücadele ve kayıpların, ne yazık ki 10 yıl sonra meydana gelecek ve bugüne kadar etkisinin süreceği “cehennemin” önüne geçilmesinde yeterli olmadığını ileri sürdü.

Petridis, öne sürdükleri “Türk uzlaşmazlığının”, bağımsızlığa ve yeniden birleşmeye giden yoldan sapmalarına sebep olamayacağını savundu.

Petridis, bu kritik zamanlarda, “tahrikler” karşısında dik durmakla yükümlü olduklarını ifade ederek, Rum Yönetimi’nin, AB üyesi olarak, AB Müktesebatı’ndan doğan ilke ve değerler ile BM kararlarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyledi.

Petridis ayrıca, barışı, insan haklarını, demokrasiyi ve Avrupalı kimliğini garanti altına alacak işlevsel bir çözüm arzuladıklarını ileri sürdü