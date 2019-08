Rum Bakan, New York’ta bir dizi görüşmede bulunmayı planlıyor

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, eylül ayının son haftasında New York’ta bir dizi ikili görüşmede bulunacak. Söz konusu görüşmelerin yapılması amacıyla gerekli diplomatik istişarelerin yapıldığı belirtildi.



Dışişleri Bakanı, eylül ayında BM Merkezinde yapılacak BM Genel Kuruluna katılmak amacıyla New York’a gidecek olan Anastasiades’e eşlik edecek.



İstişarelerin, Dışişleri Bakanı’nın özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerinin temsilcileri ile görüşmeler yapılmasına odaklandığı belirtildi.



Anastasiades’e eşlik edecek olan heyet 22 Eylül tarihinde New York’a varacak, heyetin 29 Eylül tarihinde New York’tan ayrılması bekleniyor. Ancak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Nikos Anastasiades ile Cumhurbaşkanı Akıncı arasında bir görüşmenin yapılması durumunda, Kıbrıs heyetinin adaya dönüş tarihinde değişiklik olabileceği de gelen haberler arasında.