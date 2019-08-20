banner22

Rum Bakan, New York’ta bir dizi görüşmede bulunmayı planlıyor

Rum Bakan, New York’ta bir dizi görüşmede bulunmayı planlıyor

 Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, eylül ayının son haftasında New York’ta bir dizi ikili görüşmede bulunacak. Söz konusu görüşmelerin yapılması amacıyla gerekli diplomatik istişarelerin yapıldığı belirtildi.
 
Dışişleri Bakanı, eylül ayında BM Merkezinde yapılacak BM Genel Kuruluna katılmak amacıyla New York’a gidecek olan  Anastasiades’e eşlik edecek.
 
İstişarelerin, Dışişleri Bakanı’nın özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerinin temsilcileri ile görüşmeler yapılmasına odaklandığı belirtildi.
 
 Anastasiades’e eşlik edecek olan heyet 22 Eylül tarihinde New York’a varacak, heyetin 29 Eylül tarihinde New York’tan ayrılması bekleniyor. Ancak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve  Nikos Anastasiades ile Cumhurbaşkanı  Akıncı arasında bir görüşmenin yapılması durumunda, Kıbrıs heyetinin adaya dönüş tarihinde değişiklik olabileceği de gelen haberler arasında.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
  1. Kıbrıs

banner24

﻿