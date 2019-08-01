Rum Bakan: "Özersay ve Tatar olumsuz bir iklim yaratmaya çalışıyor"

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kudret Özersay ve Ersin Tatar tarafından Maraş hakkında yapılan eylemler ve açıklamaların, iki liderin buluşması öncesi, olumsuz bir iklim yaratmayı hedeflediğini belirtti.

Hristodulidis ayrıca, Özersay ve Tatar’ın Kıbrıs Türk tarafının müzakerecisi olmak istediklerinin gayet açık olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı, iki liderin 9 Ağustos’da bu konuyu görüşeceğini ifade etti. Toplantının Mağusalıların katılımıyla birlikte, kapalı kentin yeniden inşası için bir çalışma hazırlamak için birlikte karar vermek için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı, Anastasiadis Akıncı görüşmesinin müzakerelerin ilerleyişi için çok önemli olduğunu belirtti ve olumlu sonuçlar çıkacağını umit ettiğini kaydetti.