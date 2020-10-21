Rum Bakan: "Sondaj programı normal seyrinde ilerliyor"

Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu, Güney Kıbrıs’ın sondaj programının normal seyrinde ilerlediğini söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Baf Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki toplantıda konuşan Pilidu, bugün TOTAL ve ENI şirketleriyle görüşeceğini kaydederek, Exxonmobil şirketiyle de sürekli temas halinde olduğunu belirtti.

Habere göre Pilidu, Covid-19 pandemisinin ikinci dalgasının sondaj programıyla ilgili engel çıkarmamasını umut ettiğini ve çalışmaların belirlenen takvimlerde ilerleyebilmesi için alınacak tedbirlerin tartışılacağını ifade etti.