Rum Bakan: "Türkiye barış için bölgedeki diğer ülkelerle işbirliği yapmalı"

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristoludis, “Türkiye barış ve refahla ilgili bir vizyonu gerçekleştirmek için bölgedeki diğer ülkelerle işbirliği yapmalıdır ve bunun tek yolu gambot diplomasisi değil, uluslararası hukuka saygıdır” dedi.

İnternet aracılığıyla 16. Economist dergisi konferansında konuşan Rum Dışişleri Bakanı, bölgesel işbirliklerinin bölgede refahın yolu olacağı umudunu dile getirerek, uluslararası hukuka saygı koşuluyla çok taraflı mekanizmaların diğer ülkelere de açık olduğunu kaydetti.

Bu tür forumların olumlu gündemi olduğunu, dışlanma olmadan çalıştığını, uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve tüm komşuların egemenlik haklarına saygı gösteren tüm bölge ülkelerine açık olduğunu vurguladı.

Bu mekanizmaların, hem konuları hem de biçimleri ve katılımları açısından sürekli gelişerek yayıldıklarını belirten Bakan, bunlara ilk defa katılacak olan bölgedeki ülkelerle daha fazla çok taraflı görüşmeler için hazırlıkların devam ettiğini açıkladı.

Uzun vadede böyle bir kurumun oluşturulmasının bölgedeki boşluğu doldurmakla kalmayıp aynı zamanda saldırıların arttığı bir dönemde çok taraflılık konusunda net bir mesaj göndereceğini belirtti.

Rum Bakan, bunun ayrıca, istikrar ve işbirliklerine karşı eylemlerde bulunanlara, tek çıkar yolun uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı olduğu konusunda net bir mesaj göndereceğini ve Kıbrıs sorunu gibi uzun süren sorunların çözümlenmesinde yararlı bir etkisi olacağını vurguladı.

Dışişleri Bakanı “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası düzenlemelere dayalı kararlar aldığını gösterecek tek bir işaret yok, tam tersine” dedi.

Bakan, mantıklı düşünen bir Türkiye’nin uzun vadede çıkarlarına hizmet edecek tek yolun, şu an Ankara’nın Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Irak’ta yaptığı gibi uluslararası hukuku çiğnemeye, gerginlik ve istikrarsızlık yaratmaya dayalı olmadığını anlayacağını umut ettiğini söyledi.

Bunun yerine, Türkiye’nin barış ve refahla ilgili bir vizyonu gerçekleştirmek için bölgedeki diğer ülkelerle işbirliği yapması gerektiğine vurgu yapan

Rum Bakan , bölgedeki ülkelerin çoğunluğunun paylaştığı vizyonun bir parçası olan enerji diplomasisinin, işbirliği ve anlayış için yeni yollar açtığını dile getirerek, tek yolun eski dönem politikalarını geride bırakarak bu vizyonu paylaşmaları yönünde tüm ülkelere çağrıda bulundu.

Konferansta konuşan ABD eski dışişleri bakanı vekili Nicholas Burns, ülkesinin Doğu Akdeniz’de aktif bir dış siyaset izlemesi umudunu dile getirdi.

Burns, ABD’nin dünyaya ve Avrupa’ya dönmesi gerektiğini vurguladı. Göğüslenmesi gereken zorlukların arasında ticaret, dijital dönem, savunma güvenliği konularında Çin ile aralarındaki rekabet olduğunu belirterek ABD’nin Çin ile birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

ABD’nin Kıbrıs ile sıkı ilişkileri olduğunu, Kıbrıs ve Yunanistan’ın Akdeniz’de Türkiye’nin tehditleri olmadan sondaj çalışmalarını desteklediğini belirtti.

“Türkiye temelsiz iddialarda bulunuyor. Umarım ABD ile Kıbrıs ve Yunanistan arasından ilişkilerin geliştirilmesi böyle devam eder” diyen Burns, ilgili bir soruya, Türkiye’nin, haksız saldırganlığından dolayı AB ve NATO için büyük bir sorun oluşturduğunu belirterek “herkes Doğu Akdeniz sınırlarının nerede olduğunu biliyor. Türkiye her ikisi için de sorun olarak kabul ediliyor” dedi.