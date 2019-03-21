Rum Bakan Yahudi örgütleri toplantısına katılacak

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, 24-26 Mart tarihlerinde Washington’da düzenlenecek olan ve AIPAC olarak bilinen Yahudi örgütleri toplantısında Rum Yönetimi Başkanını temsil etmek amacıyla ABD’ye gidiyor.



Alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı tartışmalarda (panel discussion) yer alarak daha sonra açıklanacak olan ikili temaslarda bulunacak.



Toplantıda, ABD Cumhurbaşkanı Vekili Michael Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de hazır bulunacak.