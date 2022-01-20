Rum Bakan, Yunanistan Başbakanı ile görüştü

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Rum Dışişleri Bakanı İoannis Kasoulides arasında yer alan görüşmenin merkezinde Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin söylemleri ve Yunanistan-Kıbrıs ve bölge ülkeleri arasındaki üçlü işbirliği yer aldı.

Kasoulides’i kabul eden Mitsotakis "önceki iki uzun ve evrensel kabul gören başarılı dönemin ardından üçüncü kez" dışişleri bakanı görevini üstlendiği için onu tebrik etti.



Görüşme sırasında, Kyriakos Mitsotakis ve İoannis Kasoulides ülkelerini ilgilendiren Avrupa ve uluslararası ortak konular, bölgesel gelişmeler ve Türkiye’nin söylemleriyle ilgili görüş teatisinde bulundular.Görüşmede ayrıca, üçlü ve çok taraflı işbirlikleri ele alınırken Mısır ve İsrail işbirliğine ve Yunanistan, Kıbrıs, İsrail ve ABD arasındaki 3+1 işbirliğine vurgu yapıldı.