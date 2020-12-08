Rum Bakandan bütçe açıklaması

Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, DİKO’nun 2021 yılı bütçesine onay vermeyi ret etmesiyle ortaya çıkan durumu değerlendirdi.

Politis gazetesine özel açıklama yapan Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, hükümetin, bu konuda “şark pazarlığına” girmeyeceğini söyledi.

DİKO’nun bu davranışını “şantaj” olarak nitelendiren Petridis, bütçeye olası aleyhte oy verilmesi durumunda devletin felç (dağılmasına) olmasına neden olacağını belirtti.

Yılın başından itibaren yaşanılan olağanüstü durumlar nedeniyle hükümetin tüm partilerle ikili temaslarda bulunduğunu, bütçenin de buna dahil edildiğini söyleyen Petridis, bu zor anlar içerisinde uygun uzlaşmaları bulmaya çalıştıklarını belirtti.

Petridis ayrıca şu anda ekonomik bir mücadele verildiğini, herkesin kendi sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade ederek, bütçenin onaylanmaması gibi bir ihtimalin de olmayacağına inandığını söyledi.