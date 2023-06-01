Rum Bakanlar Kurulu dünkü toplantısında Ulusal Güvenlik Konseyinin kurulmasına karar verdi

Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulunun, dün gerçekleştirdiği toplantısında Ulusal Güvenlik Konseyi kurulmasına karar verdiği haber verildi.

Ulusal Güvenlik Konseyinin, ulusal güvenlik konularında pratik değere sahip düşünce, fikir, tavsiye ve öneriler üretme misyonuna sahip olacağını yazan Haravgi gazetesi, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlık ettiği bakanlar kurulu toplantısının ardından konu hakkında açıklamalarda bulunduğunu kaydetti.

Açıklamasında bunun bir danışma organı olduğunu ve Hristodulidis’in seçim öncesi programında yer aldığını dile getiren Letimbiotis, Ulusal Güvenlik Konseyinin Hristodulidis’e tavsiyelerde bulunacağını belirtti.

Letimbiotis, Bakanlar Kurulunun, Ulusal Güvenlik Konseyi aracılığıyla, savunma, dış politika ve Kıbrıs sorunu konuları dahil olmak üzere ulusal güvenlik konularıyla ilgili olarak ulusal güvenlik stratejisini analiz edeceğini ve planlayacağını ve bunun daha sonra Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacağını da söyledi.

Letimbiotis, Ulusal Güvenlik Konseyinin, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis aracılığıyla, Kıbrıs sorunuyla ilgili konularda Ulusal Konseyi bilgilendireceğini de ifade etti.

Letimbiotis, bunun, Ulusal Konseyin, Rum Yönetimi Başkanından Ulusal Güvenlik Konseyini, yetkileri dâhilinde yer alan somut bir araştırma veya inceleme yapması konusunda görevlendirmesini isteyebileceği ve başkan aracılığıyla bunu Ulusal Konseye sunacağı anlamına geldiğini kaydetti.

Letimbiotis, Ulusal Konseyin rolünün, Ulusal Güvenlik Konseyi aracılığıyla ulusal sorunla ilgili en yüksek siyasi istişare organı olarak yükseltileceğini de sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Ulusal Güvenlik Konseyinin Rum Yönetimi Başkanı, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı, İstihbarat Teşkilatı Başkanı (KİP), RMMO Komutanı aynı zamanda polis genel müdüründen oluşacağını aktarırken, koalisyon partileri olan DİKO, EDEK ve DİPA’nın Ulusal Güvenlik Konseyi kurulacak olmasından ötürü memnuniyet belirttiklerini ekledi.