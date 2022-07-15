Rum Bakanlar Kurulu koronavirüse karşı yeni önlemler kararlaştırdı

Rum Bakanlar Kurulu, yeni tip koronavirüsün BA4 ve BA5 varyantlarının Rum toplumunun yüzde 90’ında etkin olması nedeniyle 18 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere yeni önlemler kararlaştırdı.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, dün açıklanan yeni önlemler özel ve devlet hastaneleri, yaşlı bakımevlerine ve kapalı alanlar, koronavirüse karşı aşılamanın 4’üncü doza (ikinci hatırlatma) genişletilmesi, okullar ve diğer kamu binalarında havalandırma sistemi kurulması için Sağlık, Ulaştırma, Çalışma ve Eğitim bakanlarından oluşan bir komitesi oluşturulması ile ilgili

Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı karar uyarınca 18 Temmuz 2022’den itibaren özel ve devlet hastanelerinde yatan hastaların, yaşlı bakımevlerinde ve kapalı alanlarda kalanların, negatif sonuçlu 24 saatlik antijen veya 48 saatlik PCR ibraz etme şartıyla günde en fazla iki kişi tarafından ziyaretine izin verilecek.

Bütün kazalardaki devlet hastanelerinde hastalara, ziyaretçilere, hastane personeline 11.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermek üzere test birimleri oluşturulacak.

Koronavirüse karşı MRNA aşısı uygulaması 4’üncü doza genişletilerek: kronik solunum yolu yetmezliği, kronik kalp ve damar hastaları, kronik nörolojik hastalığı ve kronik kan hastalığı olanlara 2’nci hatırlatma aşıları yapılacak.