Rum Bakanlar Kurulundan yeni önlemler

Güney Kıbrıs’ta, son günlerde büyük artış gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle bir takım yeni tedbirler alındı.

Güney Kıbrıs’ta alınan bir takım yeni tedbirler 20 Temmuz’dan itibaren uygulamaya girmekle birlikte “SafePass” uygulamasının artık her yerde geçerli olacağı da ifade edildi.

Rum basını alınan yeni tedbirlerle birlikte ilgili açıklamalara da geniş bir şekilde yer verdi.

Haberi “Bakanlar Kurulunun Kararı-SafePass Her Yerde-Pandeminin Engellenmesi İçin Yeni Tedbirler” başlıklarıyla aktaran Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın açıkladığı tedbirlere geniş bir şekilde yer verdi.

Gazete, yeni tedbirler kapsamında, 20 kişiden fazla kişinin toplandığı iç ve dış mekanlarda SafePass gösterilmesinin zorunlu hale getirildiğine dikkati çekti.

Habere göre, kamu ve özel sektörde, bankalarda, yerel yönetimler, toplu taşımacılık, gemi yolculukları ve benzeri yerlerde vatandaşlara hizmet verilmesi için SafePass zorunlu kılındı.

SafePass’a sahip kişiler haricinde huzurevleri ve yaşlılarla ilgili bakımevlerine ziyaretler yasak olacak.

Alınan diğer tedbirler kapsamındai kampların yasaklandığını, mevcut olan kampların ise 23 Temmuz’a kadar devam etmesine karar verildiğini yazan gazete, lokanta, gece kulübü, disko ve diğer eğlence merkezlerinde her masada en fazla 10 kişinin bulunabileceğini, müşterilerin muhakkak oturmak zorunda olacağını, dansın ise yasaklandığını belirtti.

Habere göre, dans muafiyeti ise tam aşılı veya son 6 ay içerisinde Kovid-19 geçirip iyileşen kişileri misafir edilebileceği mekanlara sağlanacak.

Mekan sahiplerinin ise Rum Sağlık Bakanlığı’na, sadece bu kriterlere uyan kişileri kabul edeceğine dair yazılı beyanda bulunması da istenecek.

Kapalı mekanlardaki azami kişi sayısı, kişilerin tam aşılı veya son 6 ay içerisinde hastalığı geçirip iyileşmiş olmasına bağlı olarak 350 kişiden 450 kişiye çıkarılacak. Bu tür mekanların sahipleri de Sağlık Bakanlığına, bu kriterlere uyan kişileri müşteri olarak alacağına dair yazılı beyanda bulunacak.

GENÇLERE AŞI TEŞVİKLERİ

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Gençlik Örgütü’nün, gençlerin aşılanmasını ileriye götürmek için hükümetin aldığı bir dizi teşvik kararını açıkladığını yazdı.

Habere göre, teşvikler arasında uçak biletleri, hediye çekleri kuponları, sezonluk futbol maçı biletleri gibi hediyeler bulunuyor.

Buna göre gençlere, Rum Futbol Federasyonu (KOP), 2 bin 25 maç bileti(1’inci lig, 2’inci lig ve milli maçlar için), GSM operatörlerinde (Cytashop) kullanılabilecek 20 Euro değerinde 5 bin hediye çeki, “Public” mağazalarında kullanılabilecek 50 Euro değerinde 2 bin hediye çeki, Cyprus Airways ile tüm destinasyonlara yönelik 150 bedava gidiş-dönüş bileti, Tus Airways ile Yunanistan’a 100 gidiş-dönüş bileti, “Super Home Center DIY, CTC Automotive Ltd, Ermes Department Stores Plc” gibi mağazalardan 50 Euro değerinde 400 kupon, internet paketleri, Rum Tiyatro Örgütü için yıllık abonelik, “Zara” mağazasından 50 Euro’luk 100 hediye kuponu ve bunun gibi hediyeler verilmesi öngörülüyor.

Gazete Rum Elektrik İdaresi’nin(AİK), gençlerin aşı olmaya teşvik edilmesi için 500 bin Euro ödeme yapmaya da karar verdiğini yazdı.

ANASTASİADİS

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından halka seslendiğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis burada yaptığı açıklamada, ciddiyet, sorumluluk ve aynı zamanda dayanışma duygusuyla, her kimsenin ayrı olarak yaşam ve sağlık meselesini kendi eline alması zamanının geldiğini belirtti.

Epidemiyolojik görüntünün son günlerde hızlı bir şekilde artan vaka sayıları nedeniyle kötüleştiğinden söz eden Anastasiadis, gerek kendisini gerekse hükümetini ve halkın büyük bir çoğunluğunu meşgul eden noktanın sağlığın, kişisel özgürlüklerin ve ekonominin korunması olduğunu ifade etti.

Aşı olunmaması konusuna da değinen Anastasiadis, tıbbi verilerin, ciddi semptom gösteren ve tedavi altına alınan 10 kişiden 9’nun aşısız olduğunu veya aşıyı tamamlamadığını gösterdiğini belirtti ve aşının önemini vurguladı.

BAŞPİSKOPOSLUKTAN DA AŞI TEŞVİKİ

Alithia gazetesine göre, Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos, bir genelge yayımlayarak, Sen Sinod Meclisi’nin geçtiğimiz Aralık ayında almış olduğu aşı olunması yönündeki çağrı kararını anımsatarak aşı teşvikinde bulundu.

Başpiskopos II.Hrisostomos, son haftalardaki epidemiyolojik görüntünün kötüleştiğine dikkati çekerek, kişilere aşı yaptırma tavsiyesinde bulunmaya karar verdiklerini ifade etti.



Açıklamada ayrıca ülkenin, Türkiye’nin artan “tehditleri” ve Maraş’ta “yeni oldu bittiler yaratma” çabasıyla karşı karşıya kaldığı bugünlerde, bu hastalıktan korunmak için alınan gerekli tedbirlere kayıtsız kalınması ve ihmalkarlık nedeniyle insan yaşamlarının kaybedilmesi veya acı çekmesi lüksüne sahip olunmadığına da vurgu yapıldı.“VAKALARIN YAŞ ARALIĞI 10-19”Haravgi gazetesi ve diğer gazetelere göre, Rum Ulusal Koronavirüs Hastalığı Raporu’na dayanarak aşı kapsamının düşük olması nedeniyle vakaların yüzde 31.5’nin yaş aralığının 10-19, yüzde 30.1’nin ise 20-29 olduğunu yazdı.Habere göre Rum Ulusal Koronavirüs Hastalığı Raporu’na göre vaka sayısı açısından “Mağusa bölgesi” en kötü bölge olarak gösterilirken, en çok ölümün ise 14 Temmuz tarihine kadar Limasol bölgesinde yaşandığı ifade edildi.Gazete, vakaların yaş ortalamasının 23, tedavi gören vakaların yaş ortalamasının ise 55 olduğunu belirtti.Gazete yine rapora dayanarak, 14 Temmuz tarihine kadar, Kovid-19 teşhisi konanlardan 460 kişinin öldüğünü, yüzde 67’sinin (310) erkek, yüzde 33’nün (150) ise kadın olduğunu yazdı.Habere göre, nihai ölüm nedeni Kovid-19 olan kişi sayısı ise, 256’sı erkek, 127’si kadın olmak üzere 383.Her 5 ölümden 1’nin 80-84 yaş grubuna ait olduğunu yazan gazete, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının ise, 2020 yılında 83 iken, bu yıl 77’ye düştüğünü belirtti.En fazla ölümün, 85 ve 86 ölümle, Aralık 2020 ve Ocak 2021’de yaşandığını belirten gazete Nisan 2021’de 66 ölüm, Mayıs 2021’de ise 58 ölüm olduğunu yazdı.Gazete, en fazla ölümün yaşandığı bölgenin ise yüzde 36 oranıyla (138 kişi) Limasol olduğunu, bunu; 131 (yüzde 34) ile Lefkoşa, 67 ile (yüzde 17) Larnaka, 27 ile (yüzde 7) Baf, 15 ile (yüzde 4) “Mağusa bölgesinin” takip ettiğini belirtti.KORONALI GEZEN KİŞİYE CEZAFileleftheros gazetesi, “Mağusa bölgesi” Kaza Mahkemesi’nin, geçtiğimiz Nisan ayında koronavirüs testi pozitif çıkan, evde karantinada olması gerektiği halde arabasıyla Paralimni’de dolaştığı tespit edilen 38 yaşındaki kişi hakkında bin Euro değerinde para cezası verdiğini yazdı.Gazete mahkemenin, bulaşıcı hastalıklar yasasını çiğnediği gerekçesiyle 38 yaşındaki adama bin Euro değerinde para cezası verdiğini belirtti.PASİKA’DAN PROTESTO EYLEMİFileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, yeme-içme yeri sahiplerinin oluşturduğu birlik PASİKA’nın, dün Rum Başkanlık binası önünde protesto gösterisi yaptığını yazdı.Habere göre PASİKA üyeleri, müşterilerinin SafePass’a sahip olup olmadığını kontrol etme sorumluluğunun kendilerine verilmesine karşı çıkmak amacıyla Rum Başkanlık binası önünde eylem yaptı.“WALK IN” MOBİL AŞI MERKEZLERİFileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ta aşılama çalışmalarına ivme kazandırmak ve aşıya erişimi kolaylaştırmak amacıyla kurulan “Walk In” diye adlandırılan seyyar aşı birimlerine ilgilinin arttığını yazdı.Gazete Limasol’daki “Walk In” biriminde dün, özellikle gençler tarafından gösterilen ilgi nedeniyle 100 doz olarak planlanan aşıya 40 doz aşının daha eklendiğini yazdı.“Walk In” uygulamasına, zamandan tasarruf açısından gençlerin yanı sıra aşı olmayan yaşlıların da ilgi gösterdiğini yazan gazete, seyyar birimlerde “Pfizer” aşısının yapıldığını belirtti.Habere göre Rum Sağlık Hizmetleri Müdür Vekili Evagoras Tamburis konu hakkında yaptığı açıklamada, dün tüm merkezlerde 530 doz aşı gerçekleştirildiğini, Limasol bölgesine, ek olarak 40 doz aşının daha gönderildiğini söyledi.İKİ İTFAİYECİDEN RAPİD TEST’E HAYIRFileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta mevsimlik olarak itfaiyeci olarak görev yapan 2 kişinin, yaz aylarında olunması ve yangınların artmasına karşın koronavirüs ile ilgili hızlı test yapmayı ret etmesi nedeniyle üç aydır işe gitmediğini yazdı.Gazete bahse konu 2 itfaiyecinin, Rum İtfaiye Birimi Müdürüne mektup yazarak, hızlı testleri yapmaları durumunda DNA’larının değişmeyeceği konusunda kendilerine teyit verilmesini istediklerini belirtti.2 itfaiyecinin, yaklaşık 3 aydır ne hızlı test ne de pcr yaptırmayı ret ettiğini belirten gazete 2 itfaiyecinin bu nedenden dolayı 3 aydır ücretsiz izinde olduğunu da yazdı.