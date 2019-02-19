Rum Bakan,Lavrov ile görüşecek

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, 22 Şubat Cuma günü Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova’da görüşecek. Görüşmenin Kıbrıs sorunu, Kıbrıs- Rusya ilişkileri, AB- Moskova ilişkileri ve Doğu Akdeniz bölgesindeki gelişmelere odaklanması bekleniyor.



Rum Bakan, Lavrov ile yapılacak istişareler sırasında bir dizi alanda iki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirileceğini ve görüş teatisinde bulunacaklarını söyledi.



Bakan, devamla, Rus mevkidaşıyla AB – Rusya ilişkileri; mevcut durum, perspektifler ve sorunlar ile gelecek adımlar üzerinde görüş teatisinde bulunacaklarını ifade ederek “Sayın Lavrov ile Doğu Akdeniz bölgesindeki gelişmeleri de görüşeceğiz” dedi.