Rum bankacılık sistemindeki hareketsiz krediler 2,95 milyar Euro’ya ulaştı

Rum bankacılık sistemindeki hareketsiz (90 gün boyunca hiç işlem görmemiş) kredilerin Mayıs 2022’de 2 milyar 950 milyon Euro’ya ulaştığı bildirildi.

Politis haberi “’Kırmızı’ Krediler için Kötü İşaret… Merkez Bankası Verilerine Göre Hareketsiz Kredilerin Gidişatı Konusunda Tehlike Çanları” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Habere göre Rum Merkez Bankası’nın dün açıkladığı veriler bankacılık sistemindeki hareketsiz kredilerin azalma eğiliminde durağanlık gözlemlendiğini, hareketsiz kredilerde yaklaşık 17 milyon Euro’luk artış olduğunu bu artışın 15 milyon Euro’luk bölümünün hane halkından kaynaklandığını ortaya koydu.

Hareketsiz kredilerin azalma eğilimindeki durağanlık, enflasyon baskısı yüzde 11 iken gözlemleniyor ve yüzde 11’lik enflasyonun hane halkı ve işletmelerin alım güçlerini ve kredi taksiti ödeme zorluğunu nasıl etkileyeceği önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak.

Rum Bankacılık sistemindeki toplam kredilerin Mayıs sonunda 25,86 milyar Euro’ya ulaştığı, bu meblağın 2,11 Euro’luk bölümünün (toplam kredi portföyünün yüzde 8,2) batık krediler olduğu kaydedildi.

Alithia haberi “’Kırmızı’ Krediler 2,95 Milyar Euro’ya ulaştı… Hareketsiz Kredilerde 17,4 Milyon Euro’luk Artış Oldu” başlığıyla aktardı.