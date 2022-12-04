Rum basını: " AB, Türkiye’yi ve ABD’yi işin içine sokmak, faturayı da Rum yönetimine kesmek istiyor”

: Enerji konusunda, ağırlaşan kriz döneminde doğal kaynaklarını kullanmak istediği Doğu Akdeniz’e yönelen ve Rum Yönetimiyle görüşen AB’nin, Türkiye’yi ve ABD’yi de işin içine sokmak, faturasını da Rum Yönetimine kesmek istediği öne sürüldü.

Fileleftheros “AB’den Türkiye’ye Hediyeler Verilmesiyle Enerji Fikirleri… Brüksel ABD’nin Katılmasını Faturayı Lefkoşa’nın Ödemesini İstiyor” başlıklı haberinde AB’nin bu çabasının Türkiye’nin “suyunda” hareket ettiğini, Rum Yönetimini de bu mantığa uydurmaya çalıştığını yazdı.

Gazete, iyi bilgili kaynaklara dayanarak, Avrupa Dış Eylem Dairesi Müdürü Angelina Eichhorst’un kısa süre önce Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Rum Yönetimine, AB’nin projesinin ilerlemesi yönünde Brüksel’in yaklaşımının tabi olduğu iki eksende mesajlar verdiğini yazdı.

-Tatar’ın fikirlerinden olumlu unsurları değerlendirin”

AB yetkilisinin Rum Yönetimine verdiği mesajları “Kısacası Lefkoşa Tatar’ın Güven Yaratıcı Önlemleri (GYÖ) alanında hediyeler versin ve enerji konusunda gelişme olsun” şeklinde yorumlayan gazeteye göre, Eichhorst Rum Yönetiminden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın GYÖ olarak sunduğu fikirlerinin olumlu unsurlarını incelemesini istedi.

Gazete Tatar’ın GYÖ’leri aracılığıyla KKTC’nin egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statüsünün sağlanmasını istediğini, Rum Yönetiminin bu önerileri ilk başta “taksimci” olarak nitelendirmesine rağmen Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in birkaç gün önce alenen, önerilerin reddedilmediğini (kabul de edilmediğini), -tam da Brüksel’in istediği gibi- tartışılmakta olduğunu söylediğine işaret etti.

-“Türkiye ile deniz bölgelerinin belirlenmesinde Hoschtain müdahil olabilir”

Habere göre, Angelina Eichhorst enerji konusunda Rum muhataplarına Güney Kıbrıs’ın Türkiye ile deniz bölgelerinin belirlenmesine Amerikalı yetkili Amos Hoschtain’in müdahil olması ihtimalinden söz etti. Hoschtain’in Lübnan-İsrail MEB anlaşmasına da müdahil olduğundan Rum Yönetimi, Güney Kıbrıs’ın Türkiye ile “meselesine” de katılmasına ilgi göstermiş, Kasulidis Hoschtain’i telefonla arayacağını söylemişti.

-“Kıbrıs’ın enerji zenginliğinin Kıbrıslı Türklerle ortaklaşa değerlendirilmesi teknik düzeyde görüşülmeli”

Eichhorst Rum muhataplarına ayrıca, Kıbrıs’ın enerji zenginliğinin Kıbrıslı Türklerle ortaklaşa değerlendirilmesinin teknik düzeyde görüşülmesi gerektiğini de söyledi.

Benzer öneriyi Cumhurbaşkanı Tatar’ın da eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun da yaptığını hatırlatan gazete, Rum tarafının GYÖ önerilerini Borrell aracılığıyla Türkiye’ye ilettiğini ve ret cevabını alan AB’nin şimdi Rum yönetiminden Tatar’ın GYÖ olarak sunduğu fikirlerinden bazılarına olumlu yaklaşmasını istediğine işaret etti.

-“Nava Stewart’ı Brüksel’e davet etmek niyetinde”

Gazete son olarak, temaslarda bulunmak üzere geçen Ekim ayında Ada’yı ziyaret eden AB Yapısal Reformlar Dairesi Genel Müdürü Mario Nava’nın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ı Brüksel’e davet etmek niyetinde olduğu bilgisini verdi.

Habere göre Nava ile Stevart, Nava’nın ziyareti sırasında görüşmüştü ancak Avrupa, -Rum yönetimi tarafından gündeme getirilen ancak Nava’nın müphem bıraktığı- AB’nin rolünü derinlemesine görüşmek için Stewart’ı AB merkezine davet etmeyi uygun bulmuş görünüyor.