Rum basını: ABD Türkiye'yi stratejik eylemlerine dahil etmeye çalışıyor

ABD’nin, "kendi lütfuyla çalışacak olan büyük bir işbirliği yaratmak için yapacağı stratejik eylemlerde, Türkiye’nin oynayacağı rolü de göz önünde bulundurduğu" bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ABD’nin bu oyunda Türkiye’nin de yer almasını istediğini ve bu bağlamda, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine yatırım yaptığını ve Yunanistan ile Türkiye arasında oluşan olumlu havanın sürdürülmesi için elinden geleni yaptığını yazdı.

Gazete, ABD’nin bu olumlu ortamın korunmasını ve enerji meselesinin de buna yardımcı olabileceğini düşündüğünü; ancak Türkiye’nin enerji konusunda Güney Kıbrıs karşısındaki tavrını göz ardı ettiğini ve Güney Kıbrıs’ın, Türkiye ile ilgili hiçbir tartışmaya müdahil olmak istemediğini kaydetti.

Habere göre doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınabilmesi için boru hattı inşa edilmesi ve Türkiye’ye, sadece Kıbrıs sorunu müzakerelerine gelmesi için enerji alanında teşvik verilmesi gibi fikirlere de karşı çıkan Güney Kıbrıs, enerji konusunun Kıbrıs sorununda anlaşma sağlanması ve sonrasındaki dönem için teşvik olarak kullanılabileceğini savunuyor.

Gazete, ABD de dahil birçok ülkenin Türkiye’de yapılacak seçimin sonuçlarını beklediğini ve çoğu Batı ülkesinin, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kaybetmesini beklediğini yazdı.

Haberde, "Yunanistan ile Kıbrıs’a ilişkin konularda Erdoğan ile aynı politikayı güden bugünkü muhalefetin seçimden zaferle çıkması halinde ise, Batı ülkelerinin farklı bir taktik belirlemesi gerekeceği " ifade edildi.

-Güney Kıbrıs’ın “Negev Forum”a katılması gündemde

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta düzenlenen son İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs üçlü zirvesinde, Güney Kıbrıs’ın “Negev Forum”a katılmasının gündeme getirildiğini yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un bu fikre sıcak baktığı ve “Negev Forum”da ABD, Mısır, İsrail, Bahreyn, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin yer aldığı belirtildi.