Rum basını: "Alman makamları Usmanov’un Güney Kıbrıs üzerinden kara para akladığına inanıyor"

Alman polisinin geçen hafta Bayern Münih takımına ait “Allianz Arena” isimli stada yaptığı baskının, Rus oligark Aliser Usmanov’un Güney Kıbrıs üzerinden para akladığını ortaya çıkardı.

Fileleftheros’un Alman “Bild” ve “Süddeutsche Zeitung” gazetelerini kaynak gösterdiği haberine göre, Alman yetkililerin araştırmalarından Usmanov’un Allianz Arena’daki “boxes” olarak bilinen 106 lüks locadan birini 250 bin Euro’ya kiraladığı, kira bedelinin Güney Kıbrıs’taki bir şirket tarafından İsviçre’deki bir banka hesabı üzerinden ödendiği ortaya çıktı. Alman yetkililer, “tüzel kişiliği olmakla birlikte ofisi veya çalışanı bulunmayan” söz konusu şirketin Usmanov’un kontrolündeki “yazışma şirketi” olduğuna inanıyor.

Gazete ABD’nin, 2022’den beridir AB’nin yaptırım listesinde bulunan “Usmanov” ile direkt ya da dolaylı ilgisi bulunan Rum özel ve tüzel kişilikleri yaptırım listesine aldığını hatırlattı.