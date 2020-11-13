Rum basını: "Andreas Mavroyannis müzakereler için geri dönüyor"

Fileleftheros gazetesi, “Mavroyannis Müzakereler İçin Geri Geliyor” başlığı atlında verdiği haberinde, daha önce Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi olan ancak sonrasında Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi görevine atanan Mavroyannis’in, yeniden müzakereci görevini yerine getirmek için döneceğini yazdı.

Gazete, konuya ilişkin açıklamanın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından geçtiğimiz gün gerçekleştirilen siyasi parti başkanları konseyi toplantısında yapıldığını, Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisinin kim olacağı şeklindeki bir soruya, “müzakerecinin Mavroyannis olduğu ve adaya döneceği” yanıtını verdiğini aktardı.

Gazete ayrıca, elde edilen bilgilere göre Mavroyannis’in, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’un adaya gelişi öncesinde Güney Kıbrıs’a döneceğini, BM’deki daimi temsilcilik görevine ise bir başkasının atanacağını belirtti.