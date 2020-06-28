Rum basını: "Enerji merkezi olma hayali neredeyse imkansız”

Politis” gazetesi, Güney Kıbrıs’ın, bölgede bir enerji merkezi olma hayalinin, ekonomik zorluklar, doğal gazın aşırı ucuz olması ve Kıbrıs sorunu sebebiyle mevcut siyasi sorunlar yüzünden “neredeyse imkansız olduğu” yorumunda bulunarak, konuya ilişkin geniş bir yorum habere yer verdi.

Gazete: “Doğal Gaz ve Kıbrıs – Nimetten Lanete Nasıl Dönüştü?” başlığı altında yer verdiği yorum haberinde özetle, dünyada baş gösteren Korona virüs salgınının yarattığı ekonomik sorunlar, doğal gaz fiyatlarının uzuz olması ve Kıbrıs sorunu yüzünden bölgedeki siyasi sorunların, Güney Kıbrıs’ın bölgede enerji merkezi haline gelme planlarını “neredeyse imkansız hale getirdiğini” yazdı.

Gazete, enerji konuları uzmanı Charles Ellinas’ın bu yöndeki görüşlerini aktarırken, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in ise daha iyimser açıklamalarda bulunduğunu ve “doğal gazın, petrolün aksine yarattığı düşük kirlilik sebebiyle uzun yıllar boyunca aranan bir enerji kaynağı olmayı sürdüreceğini” söylediğini yazdı.

Lillikas, doğal gazın fiyatının düşük olmasının sebebinin petrolle birlikte fiyatlandırılması olduğunu belirtirken doğal gaz ile petrol fiyatlarının birbirlerinden ayrılması eğiliminin olduğunu savundu.

Güney Kıbrıs’ın enerji merkezi hedefine ulaşabilmesi için, kendi doğal gaz sıvılaştırma tesisini kurması ve doğal gaza büyük ihtiyaç duyan Türkiye’ye ihracat yapması gerektiğini ifade eden gazete, Rum hükümetinin Kıbrıs sorununun çözümüne dayalı yeni bir enerji politikası belirlemesi gerektiğini de ekledi.