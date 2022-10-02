Rum basını: “Erdoğan’ın sözleri blöf değil”

Fileleftheros okurlarına, Türkiye’nin daha çok teçhizat göndererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki askerî varlığını takviyeye gitmekte olduğunu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yöndeki sözlerinin "blöf olmadığını" aktardı.
“Halen takviyelerin nakline hazırlanıldığına dair işaretler olduğuna” dikkat çekilen haberde, Geçitkale Havaalanı’nın modernizasyonu ve Boğaz’da deniz üssü inşası gibi askerî altyapı modernizasyon ve inşaat çalışmaları yönündeki hareketler hatırlatıldı. Türkiye’nin Barış Kuvvetleri’ni takviye etme sebebinin “karşısındaki Helen cephesini üniter görmesi olduğu” savunuldu.