Rum basını: “Jane Holl Lute gibi bir temsilci atanırsa GYÖ’lerin görüşülmesi perspektifi var”

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Rum tarafının sunduğu Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) görüşülmesi perspektifi gördüğünü, BM Genel Sekreteri’nin bir temsilci atamasının çabayı kolaylaştırabileceğini söyledi.

Fileleftheros’a göre Kasulidis dün RİK’e yaptığı açıklamada, GYÖ’lerin görüşülmesi perspektifi olduğu görüşünü ortaya koyarak “BM Genel Sekreteri Kıbrıs için bir temsilci atarsa böyle bir diyalog daha kolay olur” ifadesini kullandı.

Artık görev süresinin son düzlüğüne giren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “müzakerelere yeniden başlamayı istediğini” de öne süren Kasulidis, “Bu, Jane Holl Lute gibi bir özel temsilci atanmasıyla olacak” dedi.

Anastasiadis’in BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta Genel Sekreter ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna karşılık, Anastasiadis-Guterres görüşmesinin yapılacağının kesin olduğunu söyleyen Rum bakan, bu tür görüşmelerin geleneksel olarak gerçekleştirildiğini, Genel Sekreter’in her zaman Genel Kurul’da konuşma yapacak devlet başkanları ile görüştüğünü belirtti.