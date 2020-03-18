Rum basını: "Nüfusun yüzde 60'nı hasta edecek"

Covit-19 salgını konusu bugünkü gazetelerin de tek ve birinci haber konusu. Virüsün önlemek amacıyla yeni önlemler açıklanırken, dün üç yeni vaka saptandığı, sağlık sisteminin “sınıra ulaştığı” test kiti eksikliği çekildiği kaydedildi.

Fileleftheos manşet haberini “Yayılmayı Önleme Savaşı… Nüfusun Yüzde 60’ının Hastalanacağı Kesin Görülüyor – Doktorlara Dramatik Çağrı… Bütün Ağırlık Hastalığın Salgın Hale Gelmemesi Çabasına Veriliyor… Hastaneler, Başa Çıkabilmek İçin Sadece Acil Vakalar İçin Çalışacak” başlık ve spotlarıyla verdi.

NÜFUSUN YÜZDE 60’I ETKİLENECEK, BEKLENEN ÖLÜM ORANI YÜZDE 0,5

Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı, covit-19’un nüfusun yüzde 60’ını hasta edeceğini, hastalananların yüzde 80’inin ise hafif semptomlarla atlatacağını, yüzde 20’sinin dahiliye servislerinde, bunlardan yüzde 5’inin yoğun bakım servislerinde tedavi edilmesi gerekeceğini, beklenmekte olan covit-19’a bağlı ölüm oranının da yüzde 0,5 olduğunu değerlendiriyor.

ÖZEL SEKTÖR DOKTORLARI BULAŞICI HASTALIK BİRİMLERİNDE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR

Yatak, malzeme, personel tasarrufu için sadece çok acil vakalarla ilgilenileceği için Rum tarafındaki, devlet ve özel, bütün hastaneler bugünden itibaren halka ‘kapatıldı’. Rum Sağlık Bakanlığı doktorlara, bütün kentlerde sadece covit-19 ile ilgilenecek özel servislere çalışma çağrısı yaptı.

Rum tarafında yoğun bakım servislerinde 135 yatak ve 130 adet solunum cihazı bulunduğu, İsrail’den 10 solunum cihazı daha sipariş edildiği verildiği bildirildi. Devlet hastanelerinde bulaşıcı hastalık birimlerinin açılmasının çok kritik görüldüğünü ancak personel eksikliği yaşandığı, personel için dikkatlerin özel sektöre çevrildiği fakat özel sektör doktorlarının bulaşıcı hastalık birimlerinde çalışmak istemedikleri kaydedildi.

VANA SAYISI 49’A YÜKSELDİ

Gazete Rum tarafında teyit edilmiş covit 19 vakası sayısının 49’a yükseldiği, bunlardan 27’sinin covit-19 olduğu teyit edilmiş kişilerle temas eden kişiler olduğu bilgisini de verdi. Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanılarak dün 3 yeni vaka saptandığını, bunlardan 2’sinin daha önce covit-19 olduğu teyit edilen kişilerle temas edenler ve birinin de Belçika’dan Güney’e giden bir kişi olduğu kaydedildi.

TEST KİTİ EKSİKLİĞİ GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Politis “Korona Virüsü Testlerinde Eksiklik Gözlemleniyor… Sağlık Bakanlığı Üç Yeni Vaka Açıkladı, Toplam Sayı Özgür Bölgelerde 49, İşgal Bölgelerinde 20” başlıklı haberinde laboratuvar tahlillerinde kullanılan tıbbi malzemede eksiklik görülmeye başlandığını haber verdi.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada covit-19 tahlillerinin belirli protokole göre yapıldığı, (endişeden kaynaklı) gereksiz tahlil yaptırılmasının, tahlile gerçekten ihtiyacı olanlara büyük sorun yaratacağına dikkat çekildi.

BAF DEVRE DIŞI-LİMASOL HASTANEİNDE BÜYÜK YOĞUNLUK

Gazete yoğun bakım servisinde yatmakta olan bir hastasında covit-19 saptanmasından sonra içindeki hastalar ve personelle birlikte karantinaya alınan Baf Hastanesi’nin devre dışı kaldığını, bu nedenle Limasol Hastanesi’nin büyük yoğunluk yaşadığını kaydetti. Referans hastanesi (test sonucu pozitif çıkanların yönlendirildiği) olarak kullanılmakta olan “Mağusa Hastanesi”nde de personel takviyesine ve servislerin büyük oranda boşaltılarak odaların 4’er yataktan 6’şar yatağa çıkarılması işlemine başlandığı belirtildi.

Haravgi haberini manşetten “Sağlık Sistemi Sınırına Ulaştı… Korona Virüs Pozitif Sayısı Artıyor ve Toplam Sayı 49’a Yükseldi… Örnek Almak İçin (tahlil) Malzeme Yok”…Mağusa Hastanesi Başa Çıkamıyor”